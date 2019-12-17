ВИКРАДАЧА АВТОМОБІЛЯ У ГАЙВОРОНІ ВИКРИЛИ ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ

До Гайворонського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що невідома особа заволоділа транспортним засобом марки NISSAN-BLUEBIRD, який був припаркований біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку в місті Гайворон.

У результаті вжитих заходів працівники сектору реагування патрульної поліції «по гарячих слідах» встановили особу громадянина, причетного до вчинення угону.

«Ним виявився 22-річний місцевий житель, який перебував у розшуку за підозрою у скоєнні подібних злочинів та переховувався від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Чоловіка розшукали в одному з сіл на Вінниччині. Викрадений автомобіль поліцейські виявили на території сусідньої області.

Підозрювану особу затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання щодо обрання стосовно громадянина запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – розповів начальник Гайворонського відділу поліції В’ячеслав Пономаренко.

Досудове розслідування, розпочате у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває.

За матеріалами Гайворонського відділу поліції Кіровоградської області