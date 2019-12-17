ВИКРИТО КАНАЛ ПОСТАЧАННЯ НАРКОТИКІВ НА ТЕРИТОРІЮ КІРОВОГРАДЩИНИ

Працівниками управління протидії наркозлочинності поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури міста Кропивницького під час проведення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення наркозлочинів, викрито протиправну діяльність 24-річного мешканця Києва. Чоловік пакував і пересилав наркотики своїм спільникам – жителям Кіровоградщини для подальшого збуту через мережу Інтернет, методом «закладок».

Із залученням працівників КОРДу, було проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання особи, а також у приміщенні орендованого гаража та автомобілі, які громадянин використовував у своїй злочинній діяльності.

«У результаті правоохоронці вилучили близько 10 кг марихуани, 1000 штук пігулок «Екстазі», близько 200 грам психотропної речовини – метамфетамін, засоби ініціювання, що служать для підриву зарядів вибухової речовини, а також банківські картки та мобільні термінали.

Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами «чорного ринку» складає близько 1,5 мільйона гривень», – розповів начальник управління протидії наркозлочинності поліції Кіровоградської області Сергій Дорофеєв.

За результатами експертизи за цим фактом буде прийнято рішення щодо притягнення особи до відповідальності за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо Вам відома інформація про осіб, причетних до вчинення наркозлочинів, не залишайтесь байдужими, повідомте за телефоном гарячої лінії 095-189-43-50, на електронну пошту: кirovohrad@antidrug.gov.ua або безпосередньо до управління, що розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 41. Конфіденційність гарантується.

За матеріалами управління протидії наркозлочинності поліції Кіровоградської області