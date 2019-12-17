«НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ. ПАМ’ЯТІ ВІКТОРА ПЕТРАКОВА (1947-2016)»

17 грудня 2019 року в дні пам’яті щирого друга нашого музею, невтомного генератора чисельних творчих проектів, відомого мецената, колекціонера, краєзнавця, лауреата обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястрєбова Віктора Петракова (1947-2016) в обласному художньому музею розгорнуто експозицію «Не словом, а ділом. Пам’яті Віктора Петракова».

Життєвий шлях цієї унікальної особистості, який влучно порівняли з марафоном на довгу дистанцію, є гідним прикладом для тих, хто розуміючи швидкоплинність життя, налаштовує себе на горіння, а не жевріння, намагається якнайбільше встигнути, використавши по максимуму відведений Богом час та залишивши по собі добру пам’ять в серцях рідних, друзів, партнерів тощо.

Це була людина-оркестр, феєрверк, переможець, лідер, здатний заряджати оточуючих своєю шаленою енергією, ентузіазмом, творчим горінням, позитивом, вірою в успішне вирішення самого надскладного завдання. Весельчак і балагур, Віктор Васильович був одночасно прикладом самоорганізації, самодисципліни, цілеспрямованості, що дозволяло йому долати будь які перепони на шляху досягнення поставленої мети. Саме тому і встиг він за одне своє земне життя зробити так багато, що інколи це здається справжнім дивом.

В умовах сучасної московської-української війни особливо приємно згадувати прояви любові Віктора Петракова до України та безпосередньо до нашого степового краю, причому не на словах, що у нас зустрічається доволі часто, а в конкретних і величних справах, серед яких – розшук і повернення творів мистецтва, які було викрадено із музейних і приватних колекцій, бібліотек, архівів, або незаконно привласнено, налагодження цивілізованого та плідного українсько-російського співробітництва у сфері реституції культурних цінностей в якості керівника робочої групи українсько-російських експертів з цих питань, сприяння поверненню в Україну фрагментів фресок Михайлівського Золотоверхого Собору, поверненню у вересні 2011 року до Львівського Національного музею імені Андрія Шептицького викраденої у 1984 році унікальної ікони XV століття, вирішенню проблеми оформлення та перевезення через державний кордон Російської Федерації колекції творів нашого видатного земляка, народного художника СРСР Петра Оссовського, що дало можливість всупереч чисельним перепонам та скепсису вагомої частини місцевої спільноти відкрити 18 травня 2007 року відділ обласного художнього музею – картинну галерею Петра Оссовського «Світ і Вітчизна». До речі, творча співпраця Віктора Петракова безпосередньо з нашим музеєм дала життя цілому ряду цікавих проектів, серед яких, зокрема, фотовиставки «Крилата пам’ять Перемоги» і «Китай очима земляка» та експозиція до 170-річчя з дня народження нашого земляка, видатного військового діяча, науковця, літератора і етнографа Миколи Івановича Гродекова (1843-1913).

Важко переоцінити внесок Віктора Васильовича в популяризацію історії нашого краю, який знайшов свій прояв в чисельних статтях, публікаціях, монографіях, серії листівок про наших славетних земляків – Олександра Осмьоркіна, Петра Оссовського, Миколу Раєвського, Арсенія Тарковського, Олександра Ільїна, Льва Мацієвича та інших. У 2005 році, абсолютно заслужено, Петраков стає лауреатом обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястрєбова за книгу «Маленький Париж. Елисаветград в старой открытке» (2004), яка до сьогодні вважається чи не найкращих виданням з історії нашого міста. Результатом шаленої творчої енергії Віктора Петрикова став також альбом «Кіровоградщина у творах Володимира Федорова», приурочений до 75-річчя утворення Кіровоградської області. Його презентація відбулася в обласному художньому музеї 28 лютого 2014 року, в останній приїзд Віктора Васильовича. Адже починалась новітня московсько-українська війна, яку Петраков, прибічник цивілізованих та дружніх відносин між Україною та Російською Федерацією, сприймав дуже болісно.

Не можна не згадати і про чудовий творчий дует Віктора Петракова з відомим скульптором-медальєром, членом Національної спілки художників України В’ячеславом Поповим, завдяки чому останнім були створена серія медалей, присвячена видатним діячам історії та культури нашого краю, серед яких – Петро Оссовський, Олександр Осмьоркін, Іван Похітонов, Арсеній Тарновський та інші.

Тож мета розгорнутої в обласному художньому музеї експозиції «Не словом, а ділом. Пам’яті Віктора Петракова» полягає в тому, щоб в день народження та напередодні третьої річниці з дня смерті Віктора Васильовича в черговий раз згадати з великою вдячністю цю унікальну людину і повчитися у нього наповнювати своє життя не пустими розмовами, а конкретними справами. Вона складається із цікавого ілюстративного матеріалу, який віддзеркалює життєвий шлях Віктора Петракова, світ його захоплень, творчі перемоги, коло рідних і близьких по духу йому людей, переданих ним до музею медалей, ікони «І твоє серце зброєю пройде» та екзотичного експонату – виконаного на пальмовому листі – письмового документу, як нагадування про любов Віктора Васильовича подорожувати країнами світу.

Експозиція стала органічним доповненням розгорнутої раніше в рамках вшанування пам’яті Віктора Петракова виставки медалей «Дзеркало епохи», як пробного варіанту майбутнього Монетно-медального кабінету – ще одного творчого проекту Віктора Васильовича, над реалізацією якого обласний художній музей вже працює.

В експозиції серед 84 експонатів можна побачити виконану В’ячеславом Поповом до 55-річного ювілею свого друга Віктора Петракова пам’ятну медаль з красномовною назвою «Завжди у русі», яка коротко і влучно відображає життєве кредо Віктора Васильовича.

Олег Юрченко – завідуючий відділом туристично-краєзнавчої та інформаційної роботи