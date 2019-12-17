РЯТУВАЛЬНИКИ КІРОВОГРАДЩИНИ СКЛАЛИ ПРИСЯГУ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ

17 грудня відбулась урочиста церемонія складання Присяги працівника служби цивільного захисту слухачами навчального пункту АРЗСП Управління ДСНС України у Кіровоградській області, які здобули професію машиніста насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу.

Робота машиніста насосних установок пожежно-рятувального транспорту передбачає сильні фізичні навантаження при ліквідації НП та НС, тому під час навчання слухачі серйозно займались не лише фаховою, але й фізичною підготовкою. За три місяці навчання слухачі здобули професійний досвід, а також зміцнили відповідні психологічні якості, адже майбутня професія пов’язана з ризиком для життя, необхідністю приймати важливі рішення та працювати у команді.

Кільком слухачам в житті вже довелось зіткнутись із небезпекою, високою відповідальністю та ризиком для життя – мова йде про учасників АТО/ООС, які наразі поповнили лави Кіровоградського гарнізону – Бричка Микола, Виризуб Віталій, Шаптибой Сергій, Черкасенко Сергій. А ще один слухач – Фоменко Олександр є продовжувачем династії – члени його родини також рятувальники.

Склавши Присягу на вірність українському народові, випускники навчального пункту отримали напутнє слово та Боже благословення від служителя Православної церкви.

У ДСНС України у Кіровоградській області