У МІСЦЕВОГО ЖИТЕЛЯ ОЛЕКСАНДРІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЛУЧИЛИ ЗБРОЮ, БОЄПРИПАСИ ТА НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ

Працівники Олександрійського відділу поліції, за процесуального керівництва місцевої прокуратури, у рамках кримінального провадження за фактом збуту наркотиків провели санкціонований обшук у домоволодінні 36-річного мешканця міста.

«У результаті вжитих заходів правоохоронці виявили та вилучили обріз мисливської рушниці, 2 гранати, майже 80 набоїв та наркотичну речовину.

Вилучене направлено на проведення експертизи до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Особу затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Хвостов.

Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває.

За ці дії законом передбачено покарання – до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами Олександрійського відділу поліції Кіровоградської області