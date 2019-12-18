19 ГРУДНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ЛЮДЕЙ

19 грудня, пацієнти та активісти проведуть Всеукраїнську акцію “Чорна ялинка: ВІЛ-позитивним пацієнтам не до свят”.

У Кропивницькому біля будівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації пацієнти та активісти встановлять чорну ялинку, прикрашену пустими пляшками від ліків – символ, що десяткам тисяч ВІЛ-позитивних українців не до свят! Вже з Нового року пацієнти з ВІЛ по всій Україні будуть вимушені перервати лікування через відсутність ліків!

Міністерство охорони здоров’я провалило закупівлю препаратів необхідних для постійного лікування ВІЛ-позитивних людей. За оцінками БО “100% життя” до 30 тисяч людей, які живуть з ВІЛ можуть залишитися без лікування. В Кіровоградській області станом на 1.10.2019 року терапію отримують 2 659 ВІЛ-позитивних пацієнти. Активісти та пацієнти проситимуть губернатора Андрія Балоня не допустити дефіциту препаратів в області і особисто закликати Президента розібратись чому життєвонеобхідне лікування для людей, які живуть з ВІЛ не закуповують вчасно.

Акції відбудуться синхронно 19 грудня у всіх регіонах України. Сотні пацієнтів передадуть звернення губернаторам та міським головам з проханням допомогти — не допустити переривання лікування в регіонах та особисто звернутись з цим проханням до Президента. У всіх обласних центрах активісти встановлять чорні ялинки, прикрашені пустими пляшками з-під ліків.

Акція в Кропивницькому відбудеться: перед будівлею Кіровоградської обласної державної адміністрації (біля входу у будівлю)

Коли: 19 грудня, на день св. Миколая, об 11:00

Спікери:

Оксана Шершень – координатор напрямку ВІЛ та ТБ-сервісу