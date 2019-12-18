ГОСПОДАРЧА БУДІВЛЯ ГОРІЛА У НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

17 грудня о 21:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі на території приватного домоволодіння у с. Синюха Новоархангельського району. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі складала 12 м2. Рятувальниками 31-ї ДПРЧ смт Новоархангельськ та МПК с. Нерубайка о 23:26 пожежу було локалізовано та о 23:55 – ліквідовано.

О 23:43 виникла пожежа легкового автомобіля ВАЗ-2121 у с. Сонячне Кропивницького району. На місце події були направлені 2 пожежно-рятувальні автомобілі та 8 чоловік особового складу, які о 00:11 локалізували та о 00:48 ліквідували займання.

В обох випадках травмованих чи загиблих немає. Причини пожеж встановлюють фахівці.

Прес-служба У ДСНС в області