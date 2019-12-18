ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОПОВНИЛИ МІСЦЕВІ СКАРБНИЧКИ МАЙЖЕ НА 240 МЛН ГРН

Плата за землю є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць. Надходження з плати за землю складають майже 12% від загальних надходжень місцевих бюджетів.

Так, протягом січня – листопада 2019 року від власників землі та землекористувачів Кропивницького управління до місцевих бюджетів надійшло 239,2 млн грн плати за землю. Виконання доведеного завдання виконано на 113,5%, та в порівнянні з минулорічними надходженнями збільшено на 62,2 млн грн або на 135,2%.

Вагому частку надходжень у вигляді плати за землю (понад 84%) сплатили власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі – юридичні особи. Від них до бюджету надійшло 201,1 млн грн, це на 56,3 млн грн більше надходження минулого року.

Решту, а це 38,1 млн грн перерахували фізичні особи-підприємці та громадяни, доля їх питомої ваги складає майже 16 відсотків та на 5,9 млн. грн. більше ніж торік.

Кропивницьке управління ГУ ДПС у Кіровоградській області