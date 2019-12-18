ХТО НА КІРОВОГРАДЩИНІ ОТРИМУЄ ВІД 10 ДО 30 000 ГРИВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ?

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості існує ряд посад, за якими роботодавці готові платити своїм працівникам від 10 000 до 30 000 гривень на місяць. Наразі у службі зайнятості Кіровоградщини таких вакансій зареєстровано 266 одиниць.

Доволі високим залишається попит на водіїв, інженерів, представників будівельних та гірничодобувних професій та працівників банківської сфери.

Що ж до розподілу за районами, то найбільше вакансій із зарплатою понад 10 тисяч у Кропивницькому, Голованівському, Знам’янському та Світловодському районах Кіровоградської області.

Це вакансії за такими професіями як головний інженер, електрозварник прохідник, машиніст-тепловоза, лицювальник-плиточник та ін.

Якщо Вас зацікавили запропоновані вакансії – звертайтесь до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Кіровоградський обласний центр зайнятості