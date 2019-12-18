ШКОЛЯРІ ЗНАМ’ЯНКИ ПОБУВАЛИ В ГОСТЯХ У ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

У Знам’янському відділі поліції правоохоронці провели «День відкритих дверей» для учнів загальноосвітньої школи № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка.

Для школярів організували ознайомчу екскурсію, зокрема діти побували у черговій частині, службових кабінетах відділу поліції та дізналися про основні напрямки роботи правоохоронців.

Інспектор-криміналіст продемонстрував юним гостям спосіб зняття відбитку пальців рук із поверхні та як проводиться дактилоскопіювання.

Учні мали можливість оглянути спеціальні засоби і службовий автомобіль поліцейських.

Також під час заходу школярів ознайомили з порядком відбору кандидатів на службу в поліцію та на навчання до закладів вищої освіти МВС України.

За матеріалами Знам’янського відділу поліції Кіровоградської області