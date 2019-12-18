ЯК РОЗПЛАНОВАНО БЮДЖЕТ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2020 РІК

На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” обласна рада вирішила:

Визначити на 2020 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 2611262900 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – у сумі 1787479100 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – у сумі 823783800 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 2610283700 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – у сумі 1721359500 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – у сумі 888924200 гривень;

повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 473400 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – у сумі 473400 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1452600 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – у сумі 976100 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – у сумі 476500 гривень;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 65143500 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 65143500 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 2000000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 7000000 гривень, що становить 0,4 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2020рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл між місцевими бюджетами області додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, який здійснено відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку.

Надати обласній державній адміністрації право протягом 2020 року у період між сесіями обласної ради:

1) затверджувати з наступним внесенням змін до рішення обласної ради про обласний бюджет розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів у розрізі районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад та головних розпорядників коштів обласного бюджету, а саме:

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (у тому числі залишків коштів субвенцій, що утворилися на початок бюджетного періоду);

субвенцій з інших місцевих бюджетів, що передаються обласному бюджету;

за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій – дотацій, додаткових обсягів освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) затверджувати розподіл та перерозподіл між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та бюджетами об’єднаних територіальних громад коштів спеціального фонду обласного бюджету, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, з наступним внесенням змін до рішення обласної ради про обласний бюджет.

Затвердити на 2020 рік:

1) перелік об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, згідно з додатком 6 до цього рішення;

2) перелік природоохоронних заходів та об’єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, згідно з додатком 7 до цього рішення.

Надати право обласній державній адміністрації затверджувати в установленому порядку зміни та доповнення до зазначених у пункті 6 переліків об’єктів і заходів, обсягів їх фінансування та співфінансування з подальшим затвердженням обласною радою.

Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію обласних програм у сумі 151898781 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.

Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої цієї статті);

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду обласного бюджету згідно з пунктом 10 цього рішення, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 13, 71, 91 Бюджетного кодексу України.

Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ;

2) нарахування на заробітну плату;

3) придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

4) забезпечення продуктами харчування;

5) оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

6) соціальне забезпечення;

7) поточні трансферти місцевим бюджетам;

8) підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти;

9) забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

10) оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

11) оплату енергосервісу.

Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право директору департаменту фінансів облдержадміністрації у 2020 році здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.

Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до обласного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, відповідно до пункту 8 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України;

4) доступність інформації про обласний бюджет відповідно до частини п’ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням та змінами до нього, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету відповідно до частини сьомої статті 22 Бюджетного кодексу України;

6) під час складання та затвердження кошторисів, планів використання бюджетних коштів – в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв з дотриманням встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання на енергоносії та комунальні послуги.

Обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій здійснювати:

1) перерозподіл видатків обласного бюджету і надання кредитів з обласного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України;

2) передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

Делегувати обласній державній адміністрації право укладати угоди з передачі та отримання субвенцій відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Установити, що у 2020 році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (підприємства, об’єднання спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області) сплачують до загального фонду обласного бюджету 7 відсотків чистого прибутку (доходу).

Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та їх об’єднаннями до територіальних органів Державної податкової служби в області у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до обласного бюджету з наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету, відкриті у Державній казначейській службі України, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300.

Рекомендувати обласній і районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування та зажадати від головного управління Державної податкової служби в області забезпечити у 2020 році виконання затверджених місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області.

Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Доручити виконавчому апарату обласної ради здійснити оприлюднення цього рішення у друкованих засобах масової інформації в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

Рішення “Про обласний бюджет на 2020 рік” набирає чинності з 01 січня 2020 року.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко