АГЕНТ/К/И КУЛЬТУРНИХ ЗМІН В ГРОМАДАХ: ЧИ ПРИЇДЕ ЖАДАН В МАЛУ ВИСКУ?

Наприкінці минулого тижня відбулася «Майстерня агентів культурних змін», яка стала платформою для обміну досвідом в реалізації культурницьких ініціатив між громадами-партнерами Програми DOBRE. До майстерні долучилися представники вісьмох об’єднаних громад Кіровоградщини, а також завітав розповісти про вплив культури на суспільство та цікавинки, підмічені ним під час гастролей, письменник та музикант Сергій Жадан.

Громада має бути брендом

На запрошення агенції сталого розвитку «Хмарочос» щодо участі у Майстерні відгукнулися представники та представниці Маловисківської, Смолінської, Компаніївської, Новоукраїнської, Помічнянської, Дмитрівської, Новопразької, Бобринецької громад, а також студенти, працівники культури, бібліотек міста Кропивницький. Тут представляли багато цікавих культурних проєктів та ініціатив, які втілються і розвиваються в громадах. Серед них – надихаюча «Баба Єлька», яка відома вже за межами Кіровоградщини та навіть України.

– Назву проєкту дало ім’я унікальної баби Єльки, моєї бабусі Олени Рибалкіної. Вона проживала у селі Розсохуватка Маловисківського району. Вона знала сотні народних пісень, а ще лікувала людей травами, пережила Голодомор. На жаль, вона вже померла. Та я зрозуміла, наскільки важливо зберегти той безцінний спадок, який вона та інші люди можуть передати нам, – розповіла одна з ініціаторок проєкту Світлана Буланова.

Варто зазначити, що проєкт також презентували під час міжнародного навчального візиту у Великобританії.

Інший цікавий проєкт стосується розвитку місцевого туризму: діджитилізація пам’яток культури. Цей грантовий проєкт, який назвали «Кроп-спадщина», втілили в обласному центрі. Біля визначних пам’яток міста з’явилися таблиці з інформацією про них (українською та англійською мовами, а також шрифтом Брайля), QR-кодами. Крім того, створюють україно- та англомовний аудіогід на туристичній платформі Waymе.tours. Тож гості міста можуть без обмежень та зайвих турбот дізнатися про історичні та архітектурні цікавинки Кропивницького.

«Місто, що окрилює» – саме такий слоган вже асоціюється з Малою Вискою. І для створення цієї асоціації зроблено немало. Слоган підкріплюється логотипом із зображенням літака Олександра Кудашева, що у поєднанні і формує пізнаваний бренд міста. Олександр Кудашев виріс у Малій Висці і спроектував на початку ХХ сторіччя перший діючий літак в тоді ще Російській імперії. Цей бренд можна знайти всюди: його друкують на чашках, блокнотах, ручках, прапорцях, повітряних кульках, новорічних іграшках, брелоках, і навіть в соцмережі Facebook є одноіменна група. Таким чином бренд рекламується, а гості міста легко знайдуть відповідну сувенірну продукцію. До того ж у місті розташований родинний маєток Кудашевих.

– Ми привертаємо увагу до маєтку, робимо його своєю «родзинкою». Ми провели тут містичний арт-вечір: оздобили маєток, організували містичну екскурсію, зігріваючі напої, пісні під гітару, фотозони. Такий вечір не мав великих фінансових затрат, але людей зібрав багато, – розповіла представниця організація молодих освітян «ДієVO».

Це дійство настільки сподобалося місцевим мешканцям, що його планують зробити щонайменше щорічним.

Жадан – про культурний феномен Донеччини

Гостем форуму став письменник та музикант Сергій Жадан. Його дитинство пройшло у Старобільську – районному центрі Луганської області. Зараз музикант часто їздить в Донецьку та Луганську області з концертами.

Письменник розповів про ініціативи, народжені на сході країни, які його вразили. Серед них – проєкти, втілення бібліотеками. Наприклад, 23 березня з Луганщини транслювалася тиха вечірка «Good Silent Party», яка об’єднала щонайменше 20 міст та бібліотек з різних регіонів. Автор проєкту Сергій Летючий пояснював, що ідея виникла ще у 2016 році, її підтримали працівники переміщеної до міста Старобільська Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки. Уявіть: люди в навушниках підключаються до однієї хвилі через гаджети і насолоджуються музикою, яка при цьому не гуркотить в приміщенні бібліотеки. Ось така «тиха» вечірка привертає увагу до бібліотечного простору, рекламує його. До речі, нещодавно вечірка такого формату відбулася вже не вперше в Кропивницькому – 7 грудня всі охочі долучилися до неї в приміщенні Центральної міської бібліотеки.

Тож письменник закликав позбуватися звички знецінювати своє, а навпаки – розвивати культуру на територіях, активізувати та гуртувати мешканців навколо цікавих ініціатив і не забувати пишатися створеним.

Порадою «не соромитися і зарошувати до себе виконавців» просто на форумі скористалися представниці Малої Виски: Сергій Жадан вже дав попередню згоду наступного року приїхати на містичний арт-вечір у маєтку Кудашевих і пообіцяв внести Малу Виску у свій гастрольний графік.

– Якщо у місті, селищі, селі немає культурних просторів, не проходять концерти, немає гастролей, то потрібно брати ініціативу в свої руки. Слід розуміти: саме ти формуєш простір навколо, ти формуєш свою країну. Культура – це наш захист і наша зброя, – резюмував Сергій Жадан.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ