ЗУСТРІЧ У РОМАНСЬКОМУ ФОРМАТІ

10 грудня у актовій залі мистецького факультету ЦДПУ ім. Винниченка відбулася творча зустріч, яку придумали, організували й провели три Романи – Роман Любарський, Роман Бутовський і Роман Яковенко. Свій вечір вони назвали «аРОМАтерапія». І назва ця відповідала меті – вплинути на аудиторію лікувальними засобами гумору та сатири.

Так і сталося. Гумор в руках майстрів став справжнім еліксиром бадьорості та гарного настрою для гостей в цей холодний, похмурий вечір.

Дивним чином такі різні, несхожі особистості створили дуже вдале тріо. Секретом успіху, можливо, є якась єднаюча їх риса, якась особлива хРОМОсома, або ж їх поєднав покровитель – святий Роман, якому моляться про позбавлення від безпліддя. Цей факт не міг залишитися без уваги і став підґрунтям для припущення, що саме святий Роман є «засновником репродуктивної медицини». Це був перший з багатьох жартів, який одразу ж налаштував публіку на позитивний лад.

Що можна сказати про кожного учасника цього тріо?

Роман Бутовський – художній керівник і режисер «Сучасного театру сатири» – виконував роль конферансьє, поєднував виступи своїх колег, розповідав про свій театр, про недавню подорож у Єгипет і про враження від неї. Крім того прочитав кілька поезій в жанрі «Політична сатира».

Роман Яковенко, маючи ступінь кандидата економічних наук, надзвичайно стриманий і серйозний, приємно здивував гострим дотепним гумором. В своєму унікальному стилі прочитав кілька гумористичних творів, особливо доречною напередодні новорічних свят була «Посадова інструкція Діда Мороза».

Цікавими і промовистими були твори поета і журналіста «НС» Романа Любарського. Багатий арсенал гумористичних творів, як-то скоромовки, пародії, каламбури, у виступах майстра слова мали дійсно лікувальний вплив.

Але хороший настрій несли не тільки прочитані твори. Спілкування з господарями вечора, запитання та дотепні відповіді, нагода позмагатися у кмітливості під час конкурсу на краще визначення архітектурного об’єкта по вулиці Дворцовій подарували неймовірний заряд позитиву кожному присутньому. Як глядачка запевняю: усі отримали очікуваний результат від зустрічі у Романському форматі з ефектом «аРОМАтерапії».

Наталія ТРЕТЬЯКОВА

Фото Ігоря ДЕМЧУКА