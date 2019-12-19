З 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ ЗМІНЮЄТЬСЯ МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ЄДИНОГО ВНЕСКУ

Кропивницьке управління ГУ ДПС у Кіровоградській області звертає увагу платників податків, що згідно з прийнятим Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з 01.01.2020 року розмір мінімальної зарплати становить 4723 гривень.

Мінімальний розмір єдиного внеску на місяць становить 1039,06 гривень (22 відсотки від мінімальної зарплати), відповідно квартальна сума складає 3117,18 гривень.

Вперше у такому розмірі сплачують єдиний внесок фізичні особи-підприємці за найманих працівників, починаючи з січня 2020 року, за себе – за підсумками І кварталу 2020 року (до 20 квітня 2020 року). Єдиний внесок сплачується незалежно від того, ведеться підприємницька діяльність чи ні. Виняток складають пенсіонери за віком та особи з інвалідністю.

Наголошуємо, термін сплати єдиного внеску за 4 квартал 2019 року – 19 січня 2020 року! Термін подачі звітності по єдиному внеску за 2019 рік – до 09 лютого 2020 року!

Кропивницьке управління ГУ ДПС у Кіровоградській області