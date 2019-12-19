НАЙКРАЩИХ СПОРТСМЕНІВ ТА ТРЕНЕРІВ КРОПИВНИЦЬКОГО ВІДЗНАЧИЛИ ІМЕННИМИ СТИПЕНДІЯМИ

18 грудня, перед початком сесійного засідання міської ради Кропивницького, міський голова Андрій Райкович та секретар міськради Андрій Табалов привітали та вручили найкращим спортсменам та їх тренерам сертифікати на отримання стипендії за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях у 2019 році.

За словами начальника управління молоді та спорту Сергія Колодяжного, міська стипендія призначається одноразово двадцяти кращим спортсменам та їх тренерам, які успішно представляли наше місто в Україні та світі протягом року.

Стипендії у розмірі 1500 гривень отримають п’ять кращих спортсменів з олімпійських видів спорту, їх тренерам нададуть по 1200 гривень.

П’ять кращих спортсменів з не олімпійських видів спорту отримають по 1200 гривень. Тренери, які підготували спортсменів – по 1000 гривень.

П’ять кращих спортсменів юніорів – по 1200 гривень, тренери, які підготували спортсменів юніорів – по 1000 гривень.

По 1000 гривень отримають також 5 кращих спортсменів серед юнаків та дівчат. Їх тренерам вручать по 900 гривень.

Цьогоріч іменні стипендії отримали найкращі спортсмени Кропивницького: Василь Ляшенко, Сергій Штапура, Катерина Шумейко, Софія Шаповалова, Костянтин Бойко, Геннадій Тимофєєв, Владислава Лягаєва, Ярослав Ткач, Денис Шевченко, Наталія Єлчіна, Роман Копійка, Анастасія Юрова, Олег Дорощук, Діана Савель’єва, Антон Матвєєв, Вікторія Агаметова, Дар’я Шестель, Юлія Філіппова, Вадим Федоров, Володимир Микитюк, а також їхні тренери Юрій Давидов, Олег Бойко, Світлана Скрипчук, Наталія Давидова, Руслан Дейкун, Сергій Шевченко, Ігор Зюнзя, Микола Побережець, Віталій Тесцов, Василь Антошко, Ілгам Ібрагімов, Геннадій Здітовецький, Інна Поповкіна, Маргарита Кольцова, В’ячеслав Жуков, Вадим Саласенко, Олександр Осадченко, Наталія Канюк.

Загалом з міського бюджету на виплату стипендій виділена сума у розмірі 45 тисяч гривень.

Крім того, сьогодні у сесійній залі очільники міста вручили перехідний кубок та диплом переможців капітану і тренеру футбольної депутатської команди Дмитру Терзову за зайняте перше місце у змаганнях з футзалу в рамках міської спартакіади серед депутатів Міської ради міста Кропивницького, районних у місті рад та працівників органів місцевого самоврядування.

За матеріалами міської ради міста Кропивницького