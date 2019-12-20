Организация дорожного движения – это установленный комплекс мероприятий, направленный на повышение безопасности водителей и пешеходов на дороге. Чтобы достичь успеха в данной области и взрослые, и дети должны чётко понимать, что можно или нельзя делать. Также важно знать, какой модели поведения следовать в определенной ситуации.

Об этом вы узнаете в статье

Что такое модель поведения при организации ДД

Эксперты разработали всевозможные ситуации, возникающие на трассе. Модели поведения при организации дорожного движения – это основные правила и требования, которые необходимо выполнять пешеходам. Последними принято считать всех лиц, находящихся на проезжей части. К категории относятся люди в инвалидной коляске, которая не оснащена двигателем, велосипедисты, мотоциклисты и лица, везущие санки или телегу.

Модель поведения при организации дорожного движения предполагает знание и понимание общих правил участниками ДД для их безопасности. При этом рассматриваются как повседневные случаи, так и непредвиденные ситуации. Например, как вести себя на дороге во время сильного ливня или что делать, если в общественном транспорте начался пожар.

Общие правила

Пассажиры обязаны передвигаться по тротуарам или велопешеходным дорожкам. Если таких нет, то по обочине. В ситуациях, когда лица, перевозящие большие предметы или передвигающиеся на инвалидной коляске без двигателя, доставляют неудобство остальным пешеходам, они могут осуществлять движение по краю проезжей части. Иногда для этого выделены отдельные полосы на трассе.

Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, водителей и пассажиров, нужно четко следовать правилам:

двигаться согласно правостороннему движению, которое установлено законодательством на территории РФ;

не приносить намеренный вред дорожному покрытию или загрязнять его;

запрещается портить, загораживать или снимать любые технические средства, которые служат для организации движения;

знать ПДД, сигналы светофора и разметки, им следовать;

запрещено оставлять на дорогах предметы, которые могут стать помехой.

Знание и соблюдение основных правил помогут избежать чрезвычайных ситуаций во время ДД.

Островки безопасности

Важным элементом являются защитные места для людей. Согласно РФ ГОСТ Р52766-2007, островками безопасности принято считать часть дорожного покрытия, где есть специальная разметка. Это безопасное место для пешеходов, поскольку автомобилям запрещено заезжать за установленные знаки.

Обычно островки безопасности находятся между двумя и более полосами дороги. Пешеход может остановиться на них, чтобы взглянуть по сторонам и только затем продолжить движение. Или, например, переждать красный свет светофора.

Островок безопасности может быть:

В виде зоны, которая является частью пешеходного перехода. Дорожной разметкой. В виде участка, ограждённого бордюром над дорогой. Островок между двумя потоками движения.

Такие выделения безопасности побуждают водителя следить за определенным скоростным режимом, лишают возможности выезда на встречную полосу. Также создают физическую защиту для людей, переходящих дорогу.

Заезжать на островок безопасности машинам разрешено только в экстренных случаях: непредвиденная поломка, в целях избегания ДТП. В противном случае, для водителя предусмотрен штраф от 500 рублей и выше, в зависимости от ситуации.

Знаки

Они являются важной частью ПДД. Правила дорожного движения и знаки должны знать не только взрослые, но и дети. При чем, чем раньше вы начнете учить малышей, тем меньше риск возникновения опасности на дороге.

Самое главное и базовое правило – знать, где и когда можно переходить дорогу. Так пешеход обеспечивает себе защиту от транспортных средств. Самые безопасные переходы –надземные и подземные. Чаще всего рядом с такими местами стоит квадратный голубой знак, внутри которого человек движется по ступеням.

В других случаях движение следует осуществлять по «зебре». Однако и здесь есть один нюанс. Прежде, чем совершить маневр, нужно убедиться в отсутствии автомобилей.

Важно! Знак пешеходного перехода в красном квадрате лишь предупреждает, что в ближайших ста метрах будет «зебра». Пересекать дорожную полосу можно в том месте, где установлен голубой прямоугольник.

На автомагистралях зачастую можно увидеть круглый знак с красной рамкой. Внутри него изображен движущийся человек, перечеркнутый диагональной линией. Знак информирует о том, что переход в данном месте опасен для жизни.

Вышеупомянутые символы являются основными для пешеходов. С них стоит начать знакомить ребенка с моделью поведения при организации дорожного движения.

Однако не стоит забывать о светофорах

Модель поведения для БДД

Стоит понимать, что участниками дорожного движения являются не только пешеходы и водители, но и пассажиры. Для каждого из них существуют свои правила и запреты.

Поэтому подробнее рассмотрим модели безопасного поведения на дорогах.

Пешехода

Требований много. Помимо общих правил, предназначенных для всех участников дорожного движения, пешеход должен следовать и индивидуальным.

Что можно

Согласно ПДД, пешеход в праве:

Осуществлять передвижение по специально отведенным для этого местам –дорожкам, тротуарам, обочинам навстречу движению. Останавливаться на островках безопасности. Переходить дорогу в предусмотренных для этого местах – по «зебре», через подземный или надземный переход. Руководствоваться сигналами регулировщика, при его наличии. Движение пеших колон осуществляется навстречу транспортным средствам, не более чем по 4 человека. Также спереди и сзади должны находиться красные флажки и фонари (в темное время суток).

Что нельзя

Пешеходам категорически запрещается:

Перебегать дорогу.

Игнорировать сигналы светофора или регулировщика.

Передвигаться по дорожному покрытию, мешая движению автомобилей.

Выходить на проезжую часть из-за транспортного средства, так как другие машины могут вас не увидеть.

Не соблюдение данных правил может не только привести к конфликтным ситуациям на дорогах или создать помеху движению, но и повлечь за собой физические риски.

Пассажира

Даже пассивные участники должны придерживаться ПДД. Пассажирами принято считать лиц, которые находятся в транспорте, не управляя им.

Что можно

В обязанности пассажира общественного транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси) входит обязательная оплата проезда и багажа в соответствии с установленными тарифами в конкретном регионе. Для получения льготы необходимо иметь удостоверение.

Посадка и высадка осуществляется только в строго отведенных местах. Если последние по каким-либо причинам не возможны со стороны тротуара, допустимо делать это со стороны движения машин. Однако только без помех для ДД.

Пассажиры обязаны соблюдать технику безопасности: пристёгивать ремни, держаться за поручни, быть в шлеме при поездке на мотоцикле или мопеде.

Что нельзя

Пассажирам категорически запрещено игнорировать технику безопасности в салоне, отвлекать водителя. Нельзя требовать остановки в неположенном для этого месте.

Пассажирам общественного транспорта запрещено стоять около двери или опираться на нее, а также самостоятельно открывать. Недопустимо высовывать голову, руки или иные части тела в окно при скоростном движении.

Кроме того, в общественном транспорте запрещено переводить взрывоопасные грузы, химические или ядовитые вещества.

При движении в грузовом автомобиле нельзя сидеть на бортах или грузах, которые выступают за пределы кузова.

Модель поведения пассажиров при организации дорожного движения зависит от ситуации. Строгое соблюдение правил защитит от штрафов, аварий, увечий и даже смерти.

Водителя

Здесь нюансов больше. Модели поведения для водителей при организации дорожного движения обязательны. Это самые главные участники дорожного движения, ведь от их знания ПДД и решений зависит собственная жизнь, пешеходов и пассажиров.

Что можно

Водителю разрешено осуществлять движение согласно ПДД. Он в праве перевозить пассажиры и грузы при наличии соответствующей лицензии. Последнее относится к водителю общественного транспорта.

Он может пользоваться стоянками для автомобилей – платными, бесплатными.

В случае экстренной поломки водителю разрешено остановиться в любом месте, включив аварийный сигнал и выставив знак остановки. Исключение составляют мосты, тоннели. Машину придётся откатить.

В обязанности водителя также входит поддержание транспортного средства в рабочем состоянии.

Что нельзя

Водителю категорически запрещено садиться за руль без прав соответствующей категории, в алкогольном или наркотическом опьянении. Также передавать управление вышеупомянутым.

Водитель не может игнорировать ПДД, сигналы светофора и регулировщика. Он всегда должен быть пристёгнут ремнем безопасности.

Запрещено пресекать организованные колонны (как пешие, так и транспортные), разговаривать по телефону, превышать скоростной режим, управлять автомобилем, не прошедшим техосмотр.

Штрафы

С наказанием строго. За нарушение установленных правил любым из участников движения предусматриваются штрафные санкции. Они делятся на создающие помехи для движения и нет.

Для пешеходов, нарушивших ПДД, размер штрафа составляет от 500 до 1500 рублей в зависимости от ситуации.

Также наказание предусмотрено за провоз лишнего пассажира (500 рублей).

Обратите внимание! Так как для лишнего пассажира не предусмотрено дополнительного ремня безопасности, это считается отдельным правонарушением. Водителю придется выплатить дополнительную тысячу рублей к основному взысканию.

Трактовка штрафов ГИБДД и сумма может менять каждый год. Поэтому, при необходимости, лучше отслеживать обновления на официальном сайте.

Выводы

Модель поведения при организации дорожного движения – очень важный аспект для каждого человека. От этого зависят безопасность и жизнь. К задачам модели поведения можно отнести коррекцию действий во избежание ДТП, а также формирования определенного мышления и поведения.

За нарушение предусмотрены штрафные санкции. Под них попадают все участники ДД.

Закладывать правила дорожного движения нужно с самого детства. Однако лучшим примером является хорошее поведение взрослых.