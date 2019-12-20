«ПОЧНИ З МАЛОГО – ДОСЯГНЕШ БІЛЬШОГО»

Під такою назвою у столиці нещодавно відбулася Міжнародна конференція, присвячена ключовим питання діяльності малого та середнього бізнесу в Україні, а також перспективам індустрії прямого продажу в Україні та світі. Оскільки ці питання актуальні не лише на рівні держави та потребують обговорення і на регіональному рівні, запрошення на подію отримав і представник «НС».

Конференція була організована за підтримки Світової федерації асоціацій прямого продажу, Міжнародної конфедерації товариств із захисту прав споживачів, за інформаційного супроводу CIPE та Української ради бізнесу.

«Країна ФОПів» – це не метафора, а вже близька реальність. Сучасна «економіка вільного заробітку» найбільше потребує людей двох типів: технічних новаторів та підприємців. Тож у найближчі десять років підприємницькі навички знадобляться кожному другому, стверджують економісти. Наскільки Україна готова розвивати середовище, сприятливе для мікробізнесу та індивідуальної підприємницької діяльності? Які зміни готують для мікро- та малого бізнесу у 2020 році? Хто і що стоїть на шляху підприємців-початківців? Відповіді на ці та інші питання шукали учасники конференції. Серед іншого говорили і про тенденції захисту прав споживачів в Європі та Україні, і про бум прямого продажу на «старих» ринках (на прикладі досвіду Франції), і про виклики для індустрії прямого продажу в Україні та світі.

Відкрив конференцію президент Української асоціації прямого продажу Томаш Мурас, який поділився досягненнями галузі та перспективами росту. Він заявив,що на сьогодні в компаніях прямого продажу в Україні зареєстровано більше мільйона партнерів та споживачів, з них 50 тисяч підприємців, товарообіг в Україні склав більше мільярда гривень, і ця тенденція продовжує рости! Сьогодні всі повинні думати як підприємці. І це підтверджують актуальні дослідження, згідно з якими 38 відсотків українців хочуть відкрити свій бізнес. Правда, тут постає ще й питання довіри. Адже 63% довіряють саме малому бізнесу, і тільки 8% – олігархам.

Про виклики перспективи індустрії прямого продажу в Україні та світі розповіла Тамуна Габілая, виконавчий директор Світової федерації асоціацій прямого продажу із США, яка навела статистичні дані про ріст індустріі прямого продажу в цілому у світі – за минулий рік оборот склав 192 млрд дол.

А Жак Коснефрой, директор Федерації прямого продажу Франції, розповів про досвід та систему освіти його країни, як університети навчають індивідуальних підприємців.

Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, розповів про удосконалення законодавства для ФОП.

Однією з тем дискусії стали досягнення кампанії Національної бізнес-коаліції щодо прийняття ряду законопроєктів на виконання ТОП-10 пріоритетів бізнесу. Зокрема, запровадження безкоштовних РРО у смартфонах, об‘єднання звітности ЄСВ та ПДФО, впровадження єдиного рахунку для сплати податків тощо.

Роман Гопцій, старший менеджер Офісу підтримки реформ при Міністерстві фінансів України, розповів: «Попри те, що революційні закони про програмне РРО сприймаються через призму фіскалізації, їхня головна ідея – це відкриття нових можливостей. Єдиний спосіб змінити відносини платника податків і податкового органу – зробити це через діджиталізацію і виключення людського впливу». Він також наголосив на тому, що бізнесу буде надано безкоштовне програмне забезпечення у тестовому режимі – для ознайомлення і внесення пропозицій щодо покращення роботи.

Надія Бедричук, виконавчий директор Української асоціації прямого продажу, зазначила, що підприємцям необхідна визначеність, досить складно працювати, а особливо починати бізнес, коли умови роботи постійно змінюються. Малий бізнес сподівається на покращення умов роботи та позбавлення від зайвої фіскалізації там, де це економічно не доцільно.

Олег Гетман, фахівець Економічної експертної платформи, член Наглядової Ради Української Ради Бізнесу, зазначив, що парламент прийняв чимало позитивних законів – наприклад, про об’єднання звітності по ПДФО та ЄСВ, запровадження єдиного рахунку для сплати всіх податків, підняття граничних порогів для 2 групи ССО, ліквідацію обов’язкового ведення КОРО тощо. В той же час є і кілька негативних прийнятих норм, які потребують змін – зокрема, щодо тотальної фіскалізації 2 та 3 груп ССО. Експерт навів приклади шести країн Європи, у яких також є спрощені системи та досить значні винятки для застосування РРО.

Також на прикладі Грузії було продемонстровано, що відбувається, коли фіскалізація охоплює надто багато суб’єктів, для яких це не має економічного сенсу.

Віце-президент у Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати Тарас Демкура виступив на конференції з темою «Сучасне підприємництво-реалії та перспективи». Поділився своїм 30-річним досвідом ведення бізнесу, 23 з яких займається бізнесом прямих продажів.

У рамках конференції «Почни з малого – досягнеш більшого» пройшли дискусії щодо настроїв малого бізнесу, регіональних аспектів підприємництва та лідерства.

Індустрія прямого продажу робить значний внесок у розвиток вітчизняної економіки. Дистриб’ютори та консультанти, незалежні підприємці та самозайняті особи розраховують на свої сили та своєю працею і наполегливістю будують власне майбутнє. Держава має підтримати їх на цьому шляху, адже високий соціальний вплив цієї галузі очевидний.

Більше того, учасники конференції неодноразово наголошували на тому, що індустрія прямого продажу успішно працює на висококонкурентних ринках, до яких тягнеться й Україна. Створення можливостей для індивідуального підприємництва, підтримка «підприємницького духу» – це основи економіки майбутнього. Дедалі більше людей зацікавлені у створенні власного мікробізнесу або своєї справи, яку вони ведуть паралельно з основною роботою і яка приносить їм додатковий дохід. Наприклад, в США таких «сумісників» уже близько 30% серед працездатного населення. І це світовий тренд, який у найближчі роки буде актуальним і для України. Тож, «країна ФОПів» – близьке, а не далеке майбутнє.