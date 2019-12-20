У КРОПИВНИЦЬКОМУ РЯТУВАЛЬНИКИ ПЕРЕВІРЯЛИ ДИТЯЧУ ОБЛАСНУ ЛІКАРНЮ

20 грудня фахівці Кропивницького міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Кіровоградській області розпочали перевірку додержання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки у дитячій обласній лікарні.

Відповідно до плану перевіряється наявність та належний стан первинних засобів пожежогасіння, комплектацію пожежних щитів протипожежним інвентарем, наявність та стан евакуаційних виходів, стан утримання електрогосподарства, наявність та стан пожежних водойм, а також наявність та працездатність систем протипожежного захисту.

Крім того, з пацієнтами, лікарями та молодшим медичним персоналом проводяться інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки, користування первинними засобами пожежогасіння та порядку дій під час надзвичайної ситуації.

Під час практичних відпрацювань пацієнти та персонал потренувались евакуйовуватись з приміщень лікувального закладу, а пожежно-рятувальний підрозділ відпрацював гасіння умовної пожежі.

Прес-служба У ДСНС в області