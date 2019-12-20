ЩОДО КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТ МОСТУ НА ДОРОЗІ РОДНИКІВКА – ОСИТНЯЖКА

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Щодо розроблення проектної документації «Капітальний ремонт мосту на км 4+400 в с. Оситняжка автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів) – Оситняжка – вихід на а/д Н-14, Кропивницький район, Кіровоградська область»

1. Інвестор (замовник): ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг». Поштова і електрона адреса: 25006, м. Кропівницький, вул. Преображенська, 2. E-mail: office_dp-amd@ukr.net.

2. Місце розташування майданчиків (трас): територія Кропивницького району, Кіровоградської області, с. Оситняжка.

3. Характеристика діяльності (об’єкту): капітальний ремонт автомобільного мосту та підходів автомобільної дороги загального користування, яким передбачається: капітальний ремонт опор, влаштування нових прогонових будов, влаштування нового дорожнього одягу замість пошкодженого дорожнього одягу, встановлення нових каркасів, сіток і закладних деталей балки мостового бар’єрного огородження, бетонування балок бар’єрного огородження, розпалубка балок бар’єрного огородження, встановлення бордюрних каменів на мосту та на підходах, укладання рослинного шару ґрунту, укріплення укосів засівом газонних трав, укладання арматурних сіток технологічних проходів, бетонування плит технологічних проходів, укладання асфальту на проїзній частині, заповнення деформаційних швів мастикою, монтаж мостового бар’єрного огородження, монтаж перильного огородження технологічних проходів, нанесення антиковзного покриття технологічних проходів, нанесення антикорозійного покриття перильного огородження технологічних проходів, покриття бетонних поверхонь порталів і відкрилків антикорозійним складом, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, влаштування очисних споруд поверхневого стоку та ін. Транскордонного впливу немає.

4. Технічні і технологічні дані: категорія автомобільної дороги – ІV, автомобільний міст на км 4+400, габарит – Г-7,0+2х1,5 м, підходи до мосту, протяжність ділянки – 0,4 км. Найменший радіус кривої автомобільної дороги – 95 м, найменший радіус кривої у профілі: опуклої –3502 м, увігнутої – 1040 м, найбільший поздовжній похил 31 ‰, найменша відстань видимості для зупинки автомобіля – 175 м, термін експлуатації дорожнього одягу між капітальними ремонтами – 13 років.

5. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: капітальний ремонт автомобільного мосту в зв’язку з його незадовільним станом.

6. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

земельних: додатковий відвід земель не потребується;

сировинних: щебенево-піщана суміш з місцевих кар’єрів, асфальтобетон на бітумі, бетон

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): не потребується;

водних: не потребується;

трудових: у період будівництва забезпечує підрядник.

7. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): транспортні засоби підрядника.

8. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: не потребується.

9. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потребується.

10. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат не очікується;

геологічне середовище не очікується;

повітряне період будівництва – викиди забруднюючих речовин і шумовий вплив від працюючих механізмів і автотранспорту в межах нормативно допустимих значень;

період експлуатації – викиди забруднюючих речовин і шумовий вплив автотранспорту, що рухається по автомобільній дорозі, є опосередкованим позитивним впливом за рахунок приведення параметрів автомобільної дороги до нормативних, що забезпечує рівномірний рух транспорту зі сталою швидкістю, який сприяє зменшенню витрати палива транспортними засобами та зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зменшенню шумового впливу;

водне при будівництві – не очікується, при експлуатації – уміст забруднюючих речовин у скидах поверхневого стоку з автомобільної дороги не перевищуватимуть нормативних значень;

ґрунт не очікується;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не очікується; заповідних об’єктів у зоні впливу планованої діяльності немає;

навколишнє соціальне середовище (населення) поліпшення умов проживання населення населеного пункту за рахунок покращення транспортного сполучення між населеними пунктами та поліпшення інвестиційної привабливості району, що сприятиме розвитку економіки;

навколишнє техногенне середовище не очікується.

11. Відходи виробництва та можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи, які утворюватимуться при будівництві та експлуатації, передаватимуться спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності, на утилізацію згідно з укладеними договорами.

12. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003, за всіма компонентами навколишнього середовища: клімат и мікроклімат, геологічне, повітряне, водне середовище, ґрунт, рослинність, тваринний світ, соціальне та техногенне середовища.

13. Участь громадськості: заява про наміри та заява про екологічні наслідки публікуються в засобах масової інформації. З матеріалами робочого проекту й ОВНС можливо ознайомитися за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2, тел. +38(067)5201302.