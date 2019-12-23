ВОЛОДИМИР ФУНДОВНИЙ: «БІДНИЙ ВЧИТЕЛЬ – ГАНЬБА ДЕРЖАВІ!»

З розвитком ринкової економіки, або, як казали раніше, «дикого капіталізму», наймані працівники дедалі частіше потребують захисту своїх прав. Для цього окрім традиційних профспілок 16 років тому була створена Конфедерація вільних профспілок України (КВПУ). Один з галузевих напрямків, Вільну профспілку освіти і науки України, очолює наш земляк Володимир Фундовний. До речі, на початку двохтисячних саме він ініціював та очолив піший похід освітян Кіровоградщини до Києва, аби привернути увагу до невиплати зарплатні працівникам цієї галузі. Сьогодні Володимир Васильович, який очолює також і Кропивницьку міську організацію Вільних профспілок освіти і науки України, – співрозмовник «НС».

Пане Володимире, який статус має очолювана вами профспілка?

Такий же, як і традиційні профспілки. І так само існує – з 2003 року – та діє в рамках закону про профспілки. Обласні, районні та міські організації мають статус юридичних осіб, первинні – юридично зареєстровані.

Наскільки впливовою є Вільна профспілка?

Вплив досить помітний. До прикладу, мені як голові Міністерство освіти і науки, депутатська група мають надавати профільні законопроєкти на погодження. Але іноді доходить до смішного: зарплати вчителя, вихователя, не кажучи вже про нянечку, катастрофічно малі. У нянечки ставка дві з лишком, вона отримує доплату до розміру мінімалки. Тобто усі грошові доплати просто з’їдаються дотягуванням до мінімальної зарплатні. Але незважаючи на це, нова профільна міністерка пані Новосад, по-перше, заявляє, що вчителів занадто багато; по-друге, каже про те, що освітянську молодь потрібно залишити у школах. Але що пропонується? Вчителям з педстажем меншим за 10 років зробити одноразову річну виплату у розмірі 21 тисячі гривень. А ті, у кого 11, 12, 15 років, хай ідуть собі геть?! Я категорично з цим не погодився. Зрештою на ці видатки потрібно майже півтора мільярда гривень. Так візьміть та й розділіть цю суму на всіх і збільшіть людям зарплатню! У сфері дошкілля теж ситуація кричуща: няні, які не розгинаючись миють-прибирають-подають, та ще й маючи величезну відповідальність за здоров’я дітей, отримують мінімальну зарплатню… А Новосад зі своєю депутатською групою пропонують не збільшити тут зарплатню, а запровадити доплати за рахунок місцевих бюджетів вихователям – на 20 відсотків. А няням – взагалі нічого… Такими рішеннями вноситься розбрат у колективи. Я запропонував, що будь-яка ставка в освіті має бути не менше мінімальної зарплатні. Інакше яка ж вона тоді мінімальна?! Школи у селах зараз масово закриваються, а тим часом навіть під фашистською окупацією вони працювали, німці школи не чіпали. То хто нам ворог у такому разі?

Які нагальні питання вирішує профспілка на регіональному рівні? Чи є резонансні здобутки для обласного центру?

Серед таких – виплата грошової винагороди. Представники нашої профспілки зустрічалися з очільницею профільного департаменту міськради, з міським головою Кропивницького з цього приводу. Я як голова профспілки намагався довести до відома міського голови, що грошова винагорода – це не премія, на яку, резонно казав нам Андрій Райкович, немає коштів. Грошова винагорода гарантується статтею 61 закону про освіту, на її виплату надходить субвенція з Києва, на довкілля – кошти міського бюджету. Ми вважаємо, що її розмір не має бути меншим за 60 відсотків від фонду заробітної плати, але зрівнювати усіх не доцільно, адже це винагорода за персональні досягнення, заслуги, результати. Тож її розмір у кожному випадку має бути різним. Зрозуміло, якщо є незнята догана, до винагорода не проводиться. Зрештою нам вдалося знайти спільну мову з міським головою, який погодився з нашою інформацією. І завдяки порозумінню грошова винагорода до кінця фінансового року буде виплачена.

Влітку цього року було зібрання за участі заступниці міського голови Наталі Дзюби та обох очільників міських профільних профспілок – нашої та традиційної. Йшлося про те, що за нестачею коштів потрібно зменшити надбавку за престижність з 1 вересня і до кінця року з 20 до 5 відсотків. Я категорично не погодився – це питання має бути винесено на збори трудових колективів, проголосовано. До того ж вчителі живуть на субвенцію, яка приходить у повному обсязі, з урахуванням і цієї надбавки. І якщо ми зменшимо суму надбавки, виникає питання – де залишок коштів? У результаті людям все ж таки залишили надбавку саме у розмірі 20 відсотків від заробітної плати.

Багато хто з працівників взагалі виходить з профспілкових лав з аргументом «Що вона мені дає? А нічого!». Що скажете на це?

Профспілка дає соціально-економічний захист. Невиплата заробітної платні чи винагороди, насильство на роботі тощо – люди звертаються, ми намагаємось вирішувати. Дякувати, зараз є порозуміння та ефективна взаємодія з міським управлінням освіти.

Чи є випадки дискримінації членів Вільної профспілки на рівні первинних організацій?

На жаль, їх досить багато. Є керівники, які усі питання виносять на погодження з профспілками, а є – або ігнорують нашу позицію, або відверто протидіють. Серед останніх, як правило, люди без досвіду та навіть профільної освіти, деяких взагалі потрібно мітлою гнати з цієї царини. Наприклад, у ДНЗ №4 директорка працювала вихователем в іншому садочку, де теж не показувала помітних результатів. Через деякий час після приходу на посаду очільниця змусила усіх членів тамтешньої нашої первинки написати заяви про вихід з організації… Але ж призначення таких керівників боляче б’є по престижу міської влади!

Не менш кричущою є ситуація й у міському комунальному закладі «Станція юних техніків», який нашій профспілці вдалося відстояти у середині 2000-х – тут хотіли зробити Пенсійний фонд. Нинішній керівник, на моє переконання, взагалі не годиться для цієї посади, має кілька кримінальних подань, у тому числі за посадові порушення, приписки тощо. За цей час була закрита філія закладу у селищі Гірничому, яка, до речі, працювала повноцінно та була укомплектована навіть краще, ніж, власне, Станція. На той час, коли ми відстояли Станцію, весь колектив входив до нашої профспілки. Зараз залишилось п’ятеро. Інші, за свідченням наших спілчан, були змушені написати заяви про вихід. Хоча, до речі, директорка Станції очолювала саме нашу первинку в одній із шкіл міста…

Чи, на вашу думку, міська влада має звернути увагу на ці процеси?

Стосовно порушень щодо профспілок – ні, ми повинні розібратися самі. А з приводу дій зазначених та подібних їм керівників – так. Тим більше, структура міськвиконкому дозволяє це зробити, є необхідні служби та підрозділі. Юристи, КРУ тощо – роботи їхнім спеціалістам буде достатньо.