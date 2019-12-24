ПРОКУРАТУРОЮ КІРОВОГРАДЩИНИ ПОВЕРНУТО ДЕРЖАВІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ВОДНОГО ФОНДУ ВАРТІСТЮ 7 МЛН ГРН

Мова йде про ставки у Гайворонському районі, загальною площею близько 8 га.

Упродовж грудня поточного року реально виконано рішення судів за позовами Новоукраїнської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Кіровоградської ОДА до фізичних осіб про зобов’язання звільнити та повернути державі безпідставно набуті земельні ділянки водного фонду загальною площею близько 8 га, вартість яких складає майже 7 млн. гривень.

Так, прокурорами встановлено факти використання земельних ділянок водного фонду без правовстановлюючих документів, які в добровільному порядку порушниками не звільнено.

Застосувавши представницькі повноваження, прокуратура в суді домоглась повернення вказаних земельних ділянок у власність держави.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області