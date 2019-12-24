СВЯТКУВАННЯ БЕЗ ПЕРЕЇДАННЯ

Новорічні свята здебільшого супроводжуються приготуванням великої кількості страв, що не завжди корисні для здоров’я. І навіть якщо ви готуєте лише корисні страви, розмаїттям їжі стимулює нас до переїдання.

Щоб уникнути переїдання за святковим столом, рекомендуємо скористатись принципом Тарілки здорового харчування, що розроблена за участі фахівців Центру громадського здоров’я України.

За принципом Тарілки, овочі та фрукти повинні становити 1/2 тарілки. Картопля, через високий вміст крохмалю, не повинна заповнювати половину обсягу Тарілки здорового харчування.

Віддавайте перевагу цільнозерновим продуктам. Вони мають ноповнювати 1/6 тарілки. Це цільні та неочищені зернові: ячмінь, пшениця, вівсянка, гречка, неочищений рис, а також страви, виготовлені з них. Ще 1/4 тарілки повинні наповнити білкові продукти. Риба, курка, квасоля, горіхи – це здорові та різноманітні джерела білка. Їх можна додати в салат і вони добре поєднуються з овочами.

Для приготування і заправлення страв обирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкову, рапсову, кукурудзяну, соняшникову, арахісову тощо. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. Пам’ятайте, що менший відсоток жирності не завжди означає користь.

Відмовтесь від промислово виготовлених соусів: кетчупів, майонезів тощо. Замініть їх лимонним соком, рослинною олією, сметаною чи йогуртом. Намагайтесь споживати менше ковбас та інших промислово виготовлених м’ясних виробів, що містять багато солі та інших додатків.

Протягом частування пийте більше води та намагайтесь відмовитися від солодких напоїв. Щодо алкоголю, то його безпечної дози не буває. Якщо під час свят ви все ж хочете його скуштувати, то віддавайте перевагу невеликій кількості натурального червоного вина. Воно містять флавоноїди, що корисні для судин.

Джерело:

https://moz.gov.ua/article/news/moz-ukraini-predstavilo-rekomendacii-zi-zdorovogo-harchuvannja