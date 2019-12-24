У КРОПИВНИЦЬКОМУ ПЕРЕВІРЯЮТЬ СТАН ПОЖЕЖНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ

На виконання розпорядження Уряду в області тривають позапланові перевірки дотримання законодавчтва у сфері пожежної та техногенної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей – закладів освіти, соціальної сфери, лікувальних закладів, об’єктів транспортної інфраструктури та торгово-розважальних центрів.

У КРОПИВНИЦЬКОМУ РЯТУВАЛЬНИКИ ПЕРЕВІРЯЛИ ДИТЯЧУ ОБЛАСНУ ЛІКАРНЮ

23 грудня інспектори Кропивницького міськрайонного відділу Управління ДСНС у Кіровоградській області почали перевіряти обласну лікарню. Фахівці пожежно-рятувальної служби перевірили наявність та справність первинних засобів пожежогасіння, комплектацію пожежних щитів протипожежним інвентарем, наявність та стан утримання евакуаційних шляхів і виходів, стан утримання електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, наявність і працездатність систем протипожежного захисту.

Разом з перевіркою інспектори провели протипожежний інструктах для працівників, під час якого нагадали правила безпеки, порядок виклику Служби порятунку, алгоритм дій при пожежі та іншій надзвичайній ситуації, правила користування вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння, а також потренувались застосувати отримані знання на практиці. Підрозділ 1-го Державного пожежно-рятувального загону, у свою чергу, відпрацював гасіння умовної пожежі.

У ДСНС України у Кіровоградській області