ПОНАД 240 БУДИНКІВ У СВІТЛОВОДСЬКУ ВЖЕ З ОПАЛЕННЯМ

У Світловодську всі заклади соціальної сфери та 243 житлові будинки підключені до теплопостачання. Ще три тимчасово відключені від теплоносія у зв’язку з локальними поривами.

Хід ремонтних робіт 25 грудня проінспектував перший заступник голови Кіровоградської ОДА Ігор Кузьмін і заступник начальника Управління ДСНС України у Кіровоградській області Максим Крутінь.

“Усі котельні СП ТОВ “Світловодськпобут” працюють. Поривів на магістральних мережах централізованого теплопостачання немає. Ремонтні бригади наразі працюють над усуненням трьох локальних поривів. Після ліквідації аварійних ділянок три житлові будинки в Світловодську, які тимчасово відключені від опалення, отримають тепло”, – відзначив Ігор Кузьмін.