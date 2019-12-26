СБУ ЗАКЛИКАЄ БУТИ ПИЛЬНИМИ ПІД ЧАС СВЯТКУВАНЬ

Служба безпеки України вітає громадян з Новорічними та Різдвяними святами. СБУ бажає українцям приємного і безпечного відпочинку.

Водночас Служба закликає мешканців та гостей регіону не втрачати пильність і невідкладно повідомляти правоохоронцям про підозрілі транспортні засоби, предмети та осіб, зокрема у місцях проведення святкових заходів.

У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття і перебування в регіоні підозрілих осіб, а також наміри здійснення сепаратистської та терористичної діяльності просимо повідомити про це до СБУ за номером гарячої лінії області (0522) 36-13-06 або на електронну поштову скриньку: usbu_kvg@ssu.gov.ua

Інформація, що надійде до Служби безпеки України, буде ретельно перевірена.

Заступник начальника Управління СБ України в Кіровоградській області полковник І.Максименко