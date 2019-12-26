СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МВС НЕ ПРАЦЮЮТЬ ЧЕРЕЗ ТЕХНІЧНИЙ ЗБІЙ

“Сьогодні, 26 грудня, Національна автоматизована інформаційна система (НАІС) МВС України працює з перебоями. Тому наразі надання послуг сервісних центрів МВС є неможливим”, – йдеться в повідомленні.

В Україні через збій автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ четверту добу не працюють сервісні центри.

Зазначається, що серед послуг, які недоступні: реєстрація/перереєстрація транспортних засобів; видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами; обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами; видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Перше повідомлення про збій в системі Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) МВС України було розміщене 23 грудня.