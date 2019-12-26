У ЯКОМУ РАЙОНІ КІРОВОГРАДЩИНИ НАЙВИЩА ЗАРОБІТНА ПЛАТА?

Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.12.2019 року становив 6,2 тис. грн (на відповідну дату 2018 року – 5,3 тис. грн), у 79% вакансій розмір заробітної плати – вище мінімальної.

Серед міст і районів області найбільшу заробітну плату пропонували роботодавці Голованівського району – 7,3 тис. грн, м. Кропивницького та Кропивницького району – 6,9 тис. грн, м. Світловодська та Світловодського району – 6,6 тис. грн, Новоархангельського району – 6,6 тис. грн та Маловисківського району – 6,0 тис. грн. У решті районів середній розмір оплати праці у вакансіях коливався від 4,5 тис. грн до 5,8 тис. гривень.

Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для прохідника (30,0 тис. грн), гірника очисного забою (23,0 тис. грн), машиніста бурової установки (22,9 тис. грн), машиніста підіймальної машини (15,1 тис. грн), стовбурового (підземного) (14,7 тис. грн).

Також, високий рівень заробітної плати пропонується у вакансіях головного технолога (20,0 тис. грн), керуючого відділенням (18,5 тис. грн), головного економіста (15,7 тис. грн) та начальника відділу (15,2 тис. грн).

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості