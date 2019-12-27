ЗА ВБИВСТВО ЖІНКИ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ СУД ВИНІС ВИРОК

Кіровський районний суд Кіровоградської області завдяки принциповій позиції сторони обвинувачення визнав винним 36-річного кропивничанина, у розбої та умисному вбивстві з особливою жорстокістю, (ч. 4 ст. 187, п.4.6 ч.2 ст.115 КК України) та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

За інформацією державного обвинувача у справі Миколи Вдовіченка, під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав себе винним у вчиненому та щиро каявся. Колегією суддів чоловіка визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначено покарання у виді 14 років ув’язнення з конфіскацією усього належного йому майна.

Обставини справи:

У грудні 2018 року у м. Кропивницький обвинувачений знаходився за місцем мешкання своєї знайомої, в квартирі якої здійснював ремонтні роботи. Чоловік попросив у жінки гроші в борг, на що отримав відмову. Відмова розлютила чоловіка, двома кухонними ножами наносив потерпілій численні удари в область лопатки та грудної клітини при цьому вимагаючи грошових коштів. Жінка померла від отриманих тілесних ушкоджень. Скориставшись безпорадним станом потерпілої, зловмисник заволодів її золотими виробами та мобільним телефоном.

Довідково: Наразі вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області