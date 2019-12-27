ПЕНСІЙНИЙ ФОНД КІРОВОГРАДЩИНИ ІНФОРМУЄ

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня з 08.00 до 17.00 години працює пряма телефонна «гаряча лінія».

Звертатись за телефоном: 330-441. Щочетверга з 13.00 до 14.00 на телефонні дзвінки відповідають:

02 січня 2020 р. – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ.

09 січня 2020 р. – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства Євгенія Іллівна ВАСИЛЬЄВА.

16 січня 2020 р. – начальник відділу з питань виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян управління з питань виплати пенсій Світлана Миколаївна КИРДАН.

23 січня 2020 р. – заступник начальника управління – начальник відділу представництва інтересів в судах та інших органах юридичного управління Ольга Олександрівна БЛОШЕНКО.

30 січня 2020 р. – заступник начальника управління – начальник відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово – економічного управління Марія Григорівна КОРОТКА.