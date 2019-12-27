28 ГРУДНЯ РУХ ТРАНСПОРТУ У КРОПИВНИЦЬКОМУ БУДЕ ЗМІНЕНО

У зв’язку із проведенням у Кропивницькому передноворічного ярмарку-продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів на площі імені Богдана Хмельницького 28 грудня у період із 06.00 до 16.00 рух міського пасажирського транспорту буде здійснюватись наступним чином:

автобусні маршрути № 4, 5, 8 та 111-б будуть курсувати по вулиці Велика Перспективна;

автобусні маршрути № 6, 11, 14, 18, 55, 77, 103, 118, 130, будуть здійснювати об’їзд по провулку Васильківському та вулиці Острівській;

тролейбусний маршрут № 5 буде здійснювати об’їзд по провулку Васильківському та вулиці Острівській;

маршрут № 111-а в напрямку Старої Балашівки здійснюватиме розворот біля обласного ДЮЦу;

кінцева зупинка маршрутів № 111 та 274 – зупинка ДЮЦ (проспект Винниченка).