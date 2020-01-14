ПРАВО НА ЗАМІНУ НЕЯКІСНИХ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН – ЧЕРЕЗ СУД

До Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулась громадянка з проханням надати правову допомогу щодо захиститу її порушеного права споживача. Адже, при купівлі металопластикових вікон та укладенні договору, представник ФОП гарантував якісну роботу проданого ним товару протягом п’яти років. Але через півроку з дня установки уже були помітні недоліки. Виявивши недоліки, громадянка звернулась до виконавця замовлення з проханням здійснити ремонт або замінити неякісні металопластикові вікна. Її прохання представник ФОП проігнорував.

ФАХІВЧИНЯ СИСТЕМИ БПД ВІДСТОЯЛА У СУДІ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ МЕШКАНЦЮ КРОПИВНИЦЬКОГО

Правову допомогу надавала Наталія Цуцман, фахівчиня Кропивницького місцевого центру з надання БВПД.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів», у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Фахівчиня Кропивницького місцевого центру з надання БВПД Наталія Цуцман, узгодивши правову позицію з клієнтом та опрацювавши надані документи та докази, підготувала та подала до суду позовну заяву про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості та стягнення моральної шкоди, завданої внаслідок дефекту в продукції.

Ленінський районний суд позовні вимоги задовольнив, зобов`язавши ФОП здійснити заміну придбаного товару передбаченого договором з неналежного на належний та стягнути 4 200 грн витрати пов’язані із залученням експерта і 3000 грн моральної шкоди.

До Кропивницького місцевого центру з надання БВПД можна звернутись за адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: (0522) 32-08-24, моб. 095-876-62-33.

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України.