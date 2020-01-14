ФАХІВЧИНЯ СИСТЕМИ БПД ВІДСТОЯЛА У СУДІ ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ МЕШКАНЦЮ КРОПИВНИЦЬКОГО

До Кропивницького місцевого центру з надання БВПД звернувся чоловік з проханням надати йому правову допомогу щодо визнання протиправним та скасування рішення управління соціального захисту населення про відмову у призначенні житлової субсидії.

ПРАВО НА ЗАМІНУ НЕЯКІСНИХ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН – ЧЕРЕЗ СУД

Правову допомогу та супровід справи у суді надавала заступниця начальника відділу правопросвітництва та надання правової допомоги Кропивницького місцевого центру Анастасія Мироненко.

Ознайомившись з матеріалами справи, фахівчиня встановила, що громадянин отримав повідомлення про дострокове припинення субсидії з «інших причин». Оскільки у даному повідомленні не було зазначено жодної з «інших причин» дострокової відміни субсидії, громадянин звернувся до департаменту соціального захисту населення з проханням перевірити законність припинення субсидії. У відповіді, яку отримав клієнт центру, йшлося про те, що був з’ясований факт його офіційного одруження і тому йому рекомендували звернутися із новою заявою про призначення субсидії із зазначенням інформації щодо всіх членів сім’ї.

Анастасія Мироненко з’ясувала, що її клієнт зі своєю дружиною фактично немає ніяких сімейних відносин, адже проживають окремо один від одного вже більше 10 років. Вони не пов’язані спільним побутом та не мають спільного бюджету, а також не мають інших зобов’язань один перед одним.

«Відповідно до п. 9 Положення про призначення житлової субсидії, вона розраховується на всіх членів домогосподарства. У разі, коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні, за рішенням комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства. За рішенням комісії доходи членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично за даною адресою не проживають, в сукупний дохід домогосподарства не враховуються», – пояснила Анастасія Мироненко.

Фахівчиня місцевого центру склала та передала до районної ради заяву про створення комісії, але належної комісії для перевірки фактичного складу домогосподарства і фактичного складу сім’ї з оформленням відповідного акту для прийняття обґрунтованого рішення створено не було.

Взявши до уваги всі обставини справи та наявні докази, Кіровоградський окружний адміністративний суд позовну заяву задовольнив повністю та скасував рішення управління соціального захисту населення про дострокову відміну житлової субсидії, а також зобов`язав управління соціального захисту населення відновити розрахунки автоматичного нарахування житлової субсидії.

До Кропивницького місцевого центру з надання БВПД можна звернутись за адресою: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: (0522) 32-08-24, моб. 095-876-62-33.

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України.