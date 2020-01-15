«ПУТІВНИК КЕРІВНИКА» – ЕКСПЕРТИ РОЗРОБИЛИ ПОСІБНИК ДЛЯ ГРОМАД

Експерти Програми «U-LEAD з Європою» підготували посібник «Путівник керівника. Успішна громада: надання якісних послуг громадянам та сприяння сталому розвитку» (ЗАВАНТАЖИТИ 10,4 МБ).

Це збірка з дванадцяти тематичних розділів, присвячених ключовим питанням, з якими стикається керівництво ОТГ:

1. Стратегічне управління

2. Управління людськими ресурсами

3. Фінанси органів місцевого самоврядування

4. Комунікація і взаємодія з громадянами та представниками влади

5. Адміністративні послуги

6. Освіт

7. Охорона здоров’я

8. Громадський порядок та безпека

9. Економічний розвиток

10. Просторове планування та розвиток інфраструктури

11. Соціальна згуртованість

12. Сільський розвиток

«Путівник керівника» містить посилання на нормативно-правові акти, узагальнює важливі аспекти кожної теми та використовує практичні приклади для ілюстрації основних ідей.