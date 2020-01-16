В ОДНОМУ З УЧИЛИЩ КРОПИВНИЦЬКОГО СТАЛАСЯ ПОЖЕЖА

15 січня о 23:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Коваленка в обласному центрі. Після прибуття на місце виклику було встановлено, що сталось займання персонального компʼютера, побутового електрообігрівача та електричного подовжувача на загальній площі 10 м2 в кабінеті математики на першому поверсі Центральноукраїнського вищого професійного училища ім. М. Федоровського. Травмованих та загиблих немає.

Силами рятувальників 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький о 23:57 пожежу було ліквідовано. До гасіння залучалось 8 чоловік особового та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

У ДСНС України у Кіровоградській області