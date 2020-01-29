ПОКАРАННЯ ЗА РОЗБІЙНИЙ НАПАД У ЗНАМ’ЯНЦІ НЕ ЗАБАРИЛОСЯ

За процесуального керівництва Знам’янської місцевої прокуратури працівниками поліції затримано злочинну групу у складі трьох осіб за підозрою у вчиненні розбійних нападів на самотніх пенсіонерів.

Подія мала місце 25 січня 2020 року у м. Знам’янка. Троє чоловіків проникли до помешкання літнього чоловіка. Застосувавши фізичну силу забрали у чоловіка грошові кошти у сумі 11 тис грн та зникли у невідомому напрямку.

У результаті скоординованих дій прокуратури та поліції було застосовано план перехоплення і грабіжників вдалося затримати на території м. Світловодська.

Слідством уже встановлено, що ця трійця вчинила аналогічний розбійний напад на літнього чоловіка у смт Знамянка Друга, 13 січня, викравши 7500 грн заощаджень пенсіонера.

Наразі вказані особи затримані. У справі проводяться першочергові слідчі дії. Перевіряється причетність до скоєння цією групою і інших злочинів на території області.

Усім фігурантам злочину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. До суду вже скеровано клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів.

За скоєне вказаним особам загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Кіровоградської області