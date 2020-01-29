ПРИ ГАСІННІ ПОЖЕЖІ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ У МАЛІЙ ВИСЦІ ВРЯТОВАНО ГОСПОДАРЯ

29 січня о 00:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Містечкова м. Мала Виска.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які з’ясували, що горить 6 м2 домашніх речей у приватному житловому будинку.

Під час пожежі врятовано чоловіка 1988 р.н., якого з симптомами отруєнням чадним газом госпіталізовано до Маловисківської ЦРЛ.

О 01:25 займання було локалізоване та о 01:49 – ліквідоване. До гасіння залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки 23-ї ДПРЧ м. Мала Виска.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Прес-служба У ДСНС в області