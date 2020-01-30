ПРАВИЛА ПОЄДНАННЯ СОРТІВ ШАМПАНСЬКОГО З РІЗНИМИ ПРОДУКТАМИ

Шампанське вже давно вживають не тільки на святах або під час званих вечерь. Експерти радять комбінувати напій зі звичними домашніми стравами. Основне, що потрібно знати, коли мова заходить про поєднання ігристого вина з різними продуктами: шукайте те, що смакує саме вам, навіть якщо хтось говорить, що це «недоречно».

З чим поєднати рожеве шампанське

Ігристе вино рожевого кольору вважається новою тенденцією, хоча старовинні європейські заводи випускають подібні напої вже давно. Лідерами ринку рожевих шампанських вважають:

Dom Pérignon;

Cristal rosés від заводу Луї Родерер;

Cuvée Elizabeth Salmon.

Для домашнього вживання буде достатньо обрати ігристе вино виготовлене із винограду сорту Піно Нуар. Під таке шампанське краще подати річкову червону рибу з насиченим смаком: наприклад, лосося, приготованого на барбекю. Фазани, куріпки або качки також можуть стати ідеальним доповненням до рожевого ігристого вина.

З чим подавати брют

Брют — один з найбільш доступних сортів шампанського. Його не рекомендують подавати із солодощами. Винятком можуть стати цукати, імбир у цукрі. Більш домашня страва: шматочки куриці з картоплею. Середня вартість брюту в українських магазинах не перевищує вартості хорошої пляшки пива. То ж чому б не проекспериментувати і не перетворити стандартну домашню вечерю на справжнє свято. Навіть в сучасних ресторанах разом із сирною та ковбасною нарізкою часто подають картопляні чіпси (не варто плутати тоненькі солоні скибочки із пивними снеками). Ще одна домашня страва “під брют”: стейк із червоного м’яса. Бульбашки кислого ігристого вина дозволяють змінити текстуру телятини.

Поєднання з десертами

Єдиний сорт шампанського, котрий категорично не рекомендують поєднувати з солодощами: брют. Оптимальним варіантом вважається Asti. З солодкуватим ігристим вином зазвичай подають:

полуничні суфле;

пісочні торти;

ягідні тарти.

Шоколад краще подавати з келихом кислуватого ігристого вина. В будь якому разі не треба відмовлятись від експериментів. Необхідно пробувати підлаштувати смак шампанського під домінуючий смак десерту. Чим кисліше вино, тим солодшою має бути парна страва.

Поєднання з фруктами та ягодами

З ігристим вином можна легко поєднати як екзотичні, так і традиційні українські фрукти. Правила поєднання незмінні: чим солодше страва, тим кислішим має бути напій. Можна зробити ягідне желе або просто нарізати улюблені фрукти на шматочки.

Не варто оминати увагою і ягоди. Прохолодне ігристе вино з легким солодкуватим присмаком ідеально доповнює:

полуницю;

чорницю;

ожину.

Насправді з шампанським можна вживати навіть смородину. Не варто відмовлятись і від вживання садових фруктів: абрикосів, персиків, слив. Перед подачею необхідно вийняти кісточки.

Головна перевага ігристих вин — можливість поєднання з широким асортиментом страв. Звичайно, ніхто не скасовує класичні поєднання у вигляді прошуто, сиру та морепродуктів. Але у справжніх цінувачів завжди залишається простір для експериментів.