СПОРТИВНА ЗИМА КІРОВОГРАДЩИНИ

Пропонуємо читачам огляд спортивних подій області за останній місяць від спортивного оглядача «НС» Віталія ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.

Футбол: підсумки та плани ФК «Олександрія»

В підсумковому інтерв’ю головний тренер ФК «Олександрія» Володимир Шаран згадав попередній чемпіонат 2018/2019рр. і про бронзові нагороди тієї першості, які дали право виступати цієї осені в матчах Ліги Європи. Подякував президенту клубу Сергію Кузьменку, який постійно переймався долею клубу. Саме дякуючи йому команду поповнили відомі в футбольному світі країни Валерій Лучкевич, хоча він мав діючий контракт з бельгійським «Стандартом» і значно вищу зарплатню, Каспарс Дубра, Тейшейра, Максим Третьяков, Денис Мірошниченко, Денис Безбородько, а Кирило Ковалець продовжив свій контракт. Саме Кирило в деяких матчах Ліги Європи за відсутності травмованого Артема Сітала брав на себе роль нападника і забивав такі важливі для команди голи. Три нічиї з міцними середняками європейських чемпіонатів можна сміливо занести до активу футболістів і тренерського штабу ФК «Олександрія». Осінній відрізок з 18 ігор нинішньої першості команда Володимира Шарана теж провела непогано. Хоча зараз олександрійці займають п’яту сходинку турнірної таблиці, але від динамівців, що наразі на другій сходинці, відрив невеликий, лише 3 очка. До речі, і в кубку України продовжує виступи клуб з Олександрії. Саме з київським «Динамо» навесні наші земляки будуть мірятися силами на НСК «Олімпійський» в ¼ кубку України.

Вже кілька років напередодні новорічних і різдвяних свят у соцмережах проводиться опитування серед вболівальників Олександрії та інших міст Кіровоградської області і всієї країни на звання кращого гравця року. Протягом тижня можна було брати участь у голосуванні і віддати свій голос за футболіста, який своїми діями на полі викладався на повну силу і вніс найбільший вклад в очковий доробок футбольного клубу.

Юрій Паньків, Валерій Лучкевич і Кирило Ковалець очолили трійку лідерів опитування, а переміг в ньому цього разу Кирило Ковалець, який особливо яскраво виділявся в минулорічних матчах Ліги Європи.

Раніше звання «Кращий футболіст року» тричі отримував Андрій Запорожан за 2009, 2013 та 2014 роки, по двічі – Давид Таргамадзе в 2011 і 2015 роках та Артем Полярус в 2012 і 2015 році. Воротаря команди Юрія Паньківа вболівальники назвали кращим за 2018 рік.

Закінчилися Новорічні та Різдвяні свята, зимові відпустки футболістів та тренерів і більшість українських футбольних клубів в середині січня полетіли до більш теплої Туреччини на зимові тренувальні збори. Свій перший контрольний матч ФК «Олександрія» провів 18 січня проти болгарського клубу «Ботев» з міста Пловдив і потішив своїх вболівальників першою перемогою в 2020 році, та ще й з великим рахунком. У середині першого тайму голом відзначився молодий гравець олександрійців Денис Устименко, а решту було забито після перерви. На другий тайм головний тренер команди Володимир Шаран вивів досвідчених гравців, і це принесло свої плоди. Дмитро Шастал завершив багатоходову атаку нашої команди на 51-й хвилині матчу, а через 15 хвилин Максим Задерака забив третій гол. Останню крапку в цій грі поставив як завжди активний і настирний Валерій Лучкевич. Тішить, що свій перший цьогорічний контрольний матч наші футболісти провели зібрано і перемогли з рахунком 4:0.

Наступного дня підопічні Володимира Шарана зустрічалися ще з одним болгарським клубом – «Славія» зі столичного міста Софія. Ця гра проходила більш напружено, обидві команди з перших секунд великі сили відрядили в атакуючі лінії, і віддати перевагу комусь із них було важко. І все таки першими відкрили рахунок олександрійці – після фолу проти Дмитра Шастала в карному майданчику болгар арбітр призначив пенальті і Василь Грицук вдало реалізував його на 34-й хвилині гри. Та вже за чотири хвилини болгарин Радослав Кирилов примусив нашого воротаря Юрія Паньківа виймати м’яч із сітки власних воріт. Другий тайм активніше розпочали наші футболісти, мали кілька нагод вразити ворота «Славії» та, як це нерідко трапляється, на 59-й хвилині пропустили гол у власні ворота.

Після помилки болгарського воротаря на 71-й хвилині м’яч потрапив до ніг Жоау Тейшейри, той в один дотик переадресував його на Дениса Безбородька, і рахунок цієї напруженої гри став 2:2. Обидві команди можуть бути задоволені результатом зустрічі.

Шахи: зимовий «Гамбіт»

Протягом декади у шаховому клубі «Гамбіт» обласного центру проходили запеклі дуелі у межах вже традиційного шахового турніру.

Переможцем серед чоловіків став студент факультету фізвиховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Богдан Басько. Друге місце посів учень НВО №16 міста Кропивницького Іван Ковальчук, а третє – лікар фонду соціального страхування Станіслав Грищенко. Учень гімназії імені Тараса Шевченко Ярослав Петринський став кращим серед юнаків. Іван Логвинов з НВО №16 завершив змагання другим, Антон Негрей з ЦВПУ №4 – третім. Кращим серед ветеранів став Анатолій Голодаєв, срібло і бронзу вибороли Василь Гуцало та Віталій Вишніченко. Крім дипломів управління молоді і спорту міськради Кропивницького призери отримали поздоровлення та подарунки від спонсорів турніру Дмитра Петринського та Андрія Уварова.

Стипендії для кращих спортсменів

Обласна влада визначилась, хто буде отримувати стипендії кращих спортсменів Кіровоградщини. У першу чергу брали до уваги переможців та призерів Олімпійських, юнацьких Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, Чемпіонатів світу, Європи та України. На стипендії з обласного бюджету збираються витратити майже 268 тисяч гривен, а річний розмір кожної складатиме від 4800 до 12 тисяч гривен в залежності від досягнутого спортсменом результату і рівня змагань. До попереднього списку включили 46 кандидатів, а поіменний список ми опублікуємо в наступних номерах «Народного слова».

Хокей: ювілей земляка

Наш земляк 23-річний хокеїст Дмитро Тамашов провів у складі команди «Торонто» свій ювілейний тридцятий матч в першості НХЛ, в якому його команда перемогла канадський хокейний клуб «Айлендерс» з рахунком 3:0. У більшості поєдинків Дмитро виходив на заміни і проводив на майданчику не так багато часу, але вже встиг забити у ворота суперників 3 шайби і віддати 5 результативних передач.

Футзал: дитячо-юнацький ярмарок

На початку січня в обласному центрі проходив Всеукраїнський турнір «Різдвяний ярмарок футзалу у Кропивницькому». Учасники змагалися у трьох вікових групах. Найменшу вікову групу представляли 16 команд з великих і малих міст України. Чемпіоном серед дітей, народжених у 2011/2012 роках, стала місцева команда «Зірочка», наші хлопчики перемогли в фіналі своїх ровесників з кременчуцького «Ягуару» з рахунком 3:1. Команда «Оріон» з київської області перемогла «Аметист» (Олександрія) з рахунком 2:0 і отримала бронзові нагороди турніру. До чільної десятки також увійшли команди ДЮСШ (Умань), «Дербі» (Первомайськ), «Альянс-К» (Кропивницький, «Арсенал-Лан» (с. Бандурове Гайворонського району), «Спартак» (Кропивницький) та «Олімп» з міста Сміла Черкаської області.

Кропивницький «Лідер» підтвердив свою назву розгромною перемогою 6:0 в фіналі над ровесниками-земляками з команди «Альянс Д-1» в змаганнях серед юнаків 2008 року і молодших. Ще в одному місцевому дербі «Спартак» переміг у запеклій боротьбі «Альянс-К» з рахунком 3:2 і здобув бронзові нагороди. Місця з п’ятого по восьме посіли «Спартак-2», «Альянс Д-2», «Альянс- Барбі» та «Юність». Серед юнаків від 2007 року не було рівних кропивницькому «Альянсу», який в фіналі переміг 6:2 КДЮСШ №2. В матчі за «бронзу» основний час закінчився унічию, і тільки по пенальті місцева «Зірочка» перемогла ще одну команду обласного центру «Зірка» з рахунком 3:1. З п’ятого по восьме місця посіли команди «Лідер», «Северинка», «Юність» і «Альянс-2».

Легка атлетика: наші тріумфи

У середині січня до міста Лева на 21-й за ліком Меморіал Олексія Дем’янюка завітали стрибуни у висоту. Змагалися за перемогу 16 атлетів, а основна боротьба точилася між вже добре відомим в країні і за межами нашим земляком вихованцем Геннадія Здітовецького Олегом Дорощуком та Дмитром Нікітіним з Бердичева. Обом їм спочатку підкорилася висота 2метри 20 сантиметрів. Наступну висоту – 2метри 21 сантиметр – Дмитро Нікітін подолати не зміг, а Олег Дорощук зробив це з першої спроби. Бронзову нагороду на цих же змаганнях виборов ще один наш атлет – Дмитро Яковенко. Серед жінок перемогу з результатом 2 метри 01 сантиметр святкувала срібна минулорічна призерка чемпіонату світу Ярослава Могучих.

Нашу землячку Тетяну Мельник, яка нині мешкає в столиці нашої країни, добре пам’ятають і слідкують за її виступами любителі легкої атлетики міста та області. Цього разу в Києві Тетяна виграла забіг на 400 метрів і тим самим підтвердила, що переможницею минулого року в цьому виді спорту стала не випадково. Тішить і те, що спортсменка під номером 888 поліпшила свій результат в порівнянні з минулорічним з 54.11 до 53.43 секунди. Для тих, хто нещодавно почав знайомитися з виступами наших легкоатлетів нагадаємо, що за дві золоті нагороди Європейських ігор в столиці Білорусі Мінську Тетяну Мельник нагородили орденом княгині Ольги II ступеня.

Баскетбол: плани на лютий

Як повідомляє сайт БК «Золотий Вік», усі гравці завершили зимову відпустку і розпочали активну підготовку до початку весняної частини чемпіонату країни в Першій лізі сезону 2019/2020 року. Перші три тури команда Андрія Бабенка проведе в лютому на своєму майданчику. 10-11 лютого кропивничани зіграють проти команди «БІПА» Одеса, 15-16 зустрінуться з «Вінницькими зубрами», а 22-23 прийматуть баскетбольну команду «Автоплаза» з міста Херсона.

Спортивний більярд: хто став фартовим

Напередодні Водохрещі, 18 січня, у більярдному клубі «Фартовий» пройшов четвертий за ліком Кубок Кропивницького зі спортивного більярду. Про перебіг цікавих змагань розповіла голова федерації спортивного більярду міста Кропивницького Анастасія Сухоручко. За її словами, дитяча команда Кропивницького нещодавно виграла Кубок України в місті Дніпро, а десятирічний Артем Бойко став чемпіоном України у двох видах: змаганнях з російського більярду і снукеру. Микита Гоменюк у свої 15 років вже став семиразовим чемпіоном країни і не збирається на цьому зупинятись, а Максим Бондар вдало поєднує виступи у більярді та футболі.