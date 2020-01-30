ІНСПЕКТОРИ ПЕРЕВІРИЛИ ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ В ПРИВАТНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ КРОПИВНИЦЬКОГО

На виконання доручення Прем’єр-Міністра України від 11.12.2019 № 44205/1/1-19 та вказівки ДСНС України від України від 11.12.2019 № 02-17767/261 з метою здійснення контролю за виконанням вимог Кодексу цивільного захисту України, інших законодавчих та нормативних, нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на Кіровоградщині тривають позапланові перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей.

30 січня державні інспектори Кропивницького міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Кіровоградській області розпочали позапланову перевірку коледжу Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету.

Окрім перевірки дотримання у навчальному закладі заходів безпеки, інспектори провели інструктажі щодо правил пожежної безпеки, дій у випадку надзвичайної ситуації, нагадали способи порятунку та прийоми надання допомоги.

Також викладачі коледжу відпрацювали порядок користування вогнегасником та евакуацію.

У ДСНС України у Кіровоградській області