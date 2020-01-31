МІНУС 15 МІЛЬЙОНІВ: ЩО ПОКАЗАВ ЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРЕПИС ТА ЧИ ВІРИТИ ДАНИМ?

Уряд оприлюднив дані про чисельність населення України на 1 грудня 2019 року – 37 мільйонів 289 тисяч осіб, без урахування анексованого Криму та окупованих територій Донбасу. Це був не стандартний перепис, а «електронний». Згідно з результатами за 28 років незалежності нашої країни – мінус 15 мільйонів чоловік. У коментарі «Слово і Діло» політолог Андрій Дуда наголосив, що не можна назвати результати переписом, це просто оцінка чисельності населення України.

Експерт схвалив те, що така оцінка жодним чином не позначиться в трансфертах.

«Найбільша небезпека подібних нововведеннь полягає в тому, щоб у державній політиці планування витрат за окремими бюджетними статтями у формулах не фігурували ці результати. Принаймні добре, що було заявлено про те, що ця оцінка не буде підставою для розрахунку трансфертів», – прокоментував Андрій Дуда.

Говорячи про саму цифру, експерт додав, що результатам можна вірити, оприлюднена цифра навряд чи сильно відрізняється від реальної. Політолог звернув увагу, що в Україні дійсно істотно скоротилася чисельність населення.

Андрій Дуда наголосив, що в Україні існує проблема природного скорочення населення, потрібно думати, як змінити тенденцію.

Порівнюємо дані перепису населення України 2020 і 2001 років

У порівнянні з 2011 роком населення України скоротилося на 11 млн 167,8 тисяч осіб. Чоловіків, як і раніше, менше за жінок.

Експерт нагадав, що за часів незалежності країни були різні підходи до вирішення проблеми. Найбільш вдалий підхід, на його думку, був запропонований за президентства Віктора Ющенка – збільшили виплати при народженні дитини, що дало хороший результат.

«Результат у 38 мільйонів – це все-таки без урахування окупованих територій. Однак, навіть якщо додати цифри, потрібно врахувати, що є велика кількість громадян, які назавжди виїхали внаслідок окупації», – зазначив він.

Водночас експерт уточнив, що цифра 38 мільйонів не дає картини реальної зовнішньої міграції.

З іншого боку, в частині оцінки, метод підрахунку за даними мобільних операторів не можна вважати поганим, хоча це, звісно, не перепис, додав експерт.

«Мотивувати тільки тим, що люди не відчиняють двері, тому ми не будемо проводити перепис, нехай буде лише оцінка – невірний підхід. Потрібно думати про те, як зробити так, щоб люди відчиняли двері. Не можна вдаватися до підміни понять. У принципі, Дубілет визнав, що це не перепис, а вдосконалена оцінка», – прокоментував Дуда.

Політолог зазначив, що перепис населення все одно повинен відбутися в Україні.

«Дана оцінка не відображає ані реальної картини міграції, ані релігійної ідентифікації, ані національної складової», – резюмував Андрій Дуда.

Андрій Дуда, політолог