НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПЛАНУЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ

На місці останнього бою отамана Чорного Ворона та його побратимів поблизу Розумівки Олександрівського району планується створення меморіального комплексу національного значення.

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Наразі експерти розпочали роботу над розробкою проєкту меморіального комплексу. Попередньо він передбачатиме облаштування зони меморіалу, озеленення прилеглої території та створення місця для відпочинку туристів.

«Стратегічне завдання полягає в тому, щоб перетворити меморіальний комплекс на місце національного й державного значення. Цей задум правильний не лише з точки зору відновлення історичної справедливості. Розумівка має бути комфортною для туристів. У планах облаштувати урочище так, щоб воно стало одночасно місцем паломництва і відповідей для тих, хто шукає історичну правду, і тих, хто знаходиться в пошуках гарного місця для відпочинку», – відзначив Андрій Балонь, очільник Кіровоградської ОДА.

Фото Тетяни Нежиборець