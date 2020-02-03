ГРИП ТА КОРОНАВІРУС: ЯК РОЗПІЗНАТИ ТА НЕ ЗАХВОРІТИ

Цієї зими українці опинилися не тільки без снігу, а й перед загрозою одразу двох небезпечних захворювань: грипу та коронавірусу. Чим небезпечні ці хвороби, як своєчасно розпізнати небезпеку та як вберегтися від біди – у нашому матеріалі.

Грип в Україні: застереження лікарів та смерті від ускладнень

У січні кількість захворювань на грип та ГРВІ збільшилась, проте лікарі переконані, що про епідемію наразі не йдеться.

Тим не менше, небезпека існує. Так, напередодні нового року від ускладнень грипу типу А помер чоловік, який захворів 20 грудня. Днями померла жінка 55 років, яка звернулася за медичною допомогою на 10-й день хвороби. У неї також був підтверджений вірус типу А. Крім того, пацієнтка належала до групи підвищеного ризику — мала супутні захворювання, не робила щеплення від грипу.

У цьому епідемічному сезоні очікується дві хвилі грипу — перша була у грудні. Вона пройшла відносно легко — лише 3% хворих госпіталізували, це були переважно діти до чьотирьох років. Друга буде в кінці січня — початку лютого. Вона буде складніше — затягнеться на чотири тижні, повідомляє Центр громадського здоров’я. На неї й припаде пік захворюваності.

Раніше у МОЗ прогнозували, що протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіють від трьох до семи мільйонів українців, тобто кожен шостий українець.

Станом на 22 січня в Україні кількість летальних випадків від ускладнень грипу зросла до 11. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України. З початку епідсезону на грип перехворіло 6,2% населення України, було госпіталізовано 67 113 осіб, із них 78,7% — діти.

У Києві за третій тиждень 2020 року збільшилася захворюваність на грип та ГРВІ на 35,2%. Лише за минулий тиждень були зареєстровані 9176 хворих (станом на 20 січня). Проте в КМДА зазначили, що інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, який не вимагає введення додаткових заходів, і нижче базової лінії на 59,5%.

Лікарі пояснили, що летальні випадки стали причиною невоєчасного звернення до медзакладів – у перші дні хворі лікувались самостійно. Через це хвороба викликала ускладнення, які призвели до смерті. При цьому лікарі зазначили, що про епідемію ще не йдеться.

В деяких навчальних закладах Тернопільської, Донецької та Кіровоградської областей було введено карантин через захворюваність на грип та ГРВІ.

Які штами грипу особливо небезпечні?

Всесвітня організація здоров’я в кінці кожного епідемічного сезону прогнозує, які штами грипу циркулюватимуть у наступному. Цього року їх передбачалося чотири: “Канзас” (А/H3N2), “Брісбен” (А/Н1N1), “Колорадо” (належить до лінії B/Victoria) і “Пхукет” (належить до лінії B/Yamagata).

Найнебезпечнішими з них вважаються перші два види, випадки захворювання на які, вже фіксуються в Україні. Так, від початку 2020 року в Житомирській області під час лабораторних досліджень у 31-го хворого виділено вірус грипу A (H1N1) пандемічний, що також зветься “свинячий грип”. Грип А H1N1 вперше був виявлений в Україні в 2009 році. Він здатний вражати нижні дихальні шляхи – викликати первинні вірусні пневмонії, які є основною причиною смерті хворих. За два-три дні в легенях відбуваються незворотні зміни. Смертність від нього домінує у молодих людей.

Від вірусу А/H3N2 “Канзас” поки немає офіційно зареєстрованих випадків смерті. Але в минулому сезоні в Америці від нього померли 80 тисяч осіб.

Як запобігти хворобі

Грип – це високозаразне вірусне захворювання. Воно може викликати тяжкі ускладнення та призвести до смерті. Найчастішим ускладненням хвороби є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до летальних наслідків. Серед інших ускладнень грипу називають серцеву недостатність, що також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.

Лікарі рекомендують за перших ознак захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°С і більше, кашель, в окремих випадках – блювота і пронос) обов`язково звертатися до сімейного лікаря.

У приміщенні, де є хворі на грип чи ГРВІ потрібно проводити вологе прибирання та провітрювати приміщення. Також родичам та близьким хворого радять користуватися захисними масками, триматися на відстані не менше метра від хворого. Варто пам’ятати, що вірусне захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Також трапляються випадки інфікування через побутові предмети хворого.

Коли і кому варто вакцинуватися

Одним з ефективних засобів запобігання захворюванню називають вакцинацію. В першу чергу її рекомендовано людям, які знаходяться в зоні ризику:

медпрацівникам;

дітям старшим за пів року;

вагітним жінкам;

людям похилого віку;

пацієнтам із хронічними захворюваннями;

усім, хто працює в місцях скупчення людей.

Вірус грипу постійно мутує, а тому ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації зі складу протигрипозної вакцини.

Вакцинуватися рекомендують в вересні-жовтні, щоби утворилися імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи грипу.

Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до сімейного лікаря, який проведе медогляд і видасть рецепт для придбання вакцини за відсутності протипоказань. Провести щеплення можна в клініці чи в кабінеті сімейного лікаря, якщо він відповідно обладнаний. Вартість щеплення у приватних клініках коштує близько 400-650 грн, в деяких медичних закладах до вартості входить консультація лікаря. А ось знайти вакцину в столичних аптеках складно – препарати є в продажу, проте не у всіх. Ціна таких вакцин в районі 200-300 грн.

При покупці вакцини в аптеці треба забезпечити правильну доставку препарату до медзакладу зі збереженням температурного режиму – їй не можна бути в теплі. Провести вакцинацію потрібно протягом 2-х годин після придбання вакцини. Лікарі радять зберегти чек, де вказаний точний час покупки. Тож, спершу ніж купувати вакцину, варто домовитися з лікарем, який буде проводити щеплення.

Епідемологічний поріг

В центрі громадського здоров’я наголошують, що поки епідемологічний поріг по країні не перевищено. Але в семи областях України інтенсивність захворюваності вище. Це Київська, Житомирська, Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Рівненська і Волинська області.

Коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Китай переживає спалах коронавірусу, який вже розповсюджується в інші країни та континенти.

Що це за вірус та як він передається?

Коронавіруси – це велика родина вірусів, які можуть спричиняти як легкі захворювання типу застуди, так і серйозні, як, наприклад, атипова пневмонія.

Їхнім природним резервуаром є тварини. Проте значна кількість хворих і померлих не була на уханському ринку та не мала контактів з тваринами. Тому вважають, що вірус в основному передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.

Такі коронавіруси вперше були ідентифіковані в середині 1960-х років. Разом з новим штамом коронавірусу, який зараз активно поширюється в Китаї та інших країнах, їх існує вже сім.

Новий штам коронавірусу поки відомий під назвою 2019-nCOV. Спалах пневмонії, викликаної цим досі невідомим збудником, зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

Які симптоми захворювання?

У пацієнтів з підтвердженим коронавірусом були респіраторні захворювання від легкої до важкого ступеня з симптомами лихоманки, кашлю, ускладненого дихання. Проте у деяких пацієнтів першими симптомами були діарея, нудота, розлади шлунку.

Симптоми коронавірусу можуть з’явитися якнайраніше через 2 дні, найпізніше – через 14. Тобто людина може бути вже два тижні заражена коронавірусом, але не підозрювати про небезпеку.

Хвороба викликає ураження легень і пневмонію. Більш легкі випадки можуть нагадувати грип або застуду.

При проявах цих чи інших симптомів – звертайтеся до терапевта. Записатися на прийом до лікаря в місті Кропивницькому можна через онлайн-форму →

Як запобігти захворюванню і чи існує лікування?

Поки ВООЗ не надав якихось специфічних рекомендацій мандрівникам, тільки загальні.

У разі відвідування зооринків або ринків із продуктами тваринного походження, дотримуйтеся таких правил:

уникайте контакту з хворими тваринами або зіпсованими продуктами тваринного походження;

мийте руки з милом після торкання тварин або продуктів тваринного походження;

уникайте будь-якого контакту з безхатніми тваринами, що можливо проживають на території зооринку;

не торкайтесь очей, носа та рота брудними руками;

уникайте контакту з потенційно зараженими (контамінованими) тваринними залишками або рідинами на ґрунті або частинах предметів магазину або зооринку;

уникайте споживання сирих або недостатньо оброблених продуктів тваринного походження. Потрібно належним чином термічно обробляти сире м’ясо, м’ясні субпродукти, молоко та слідувати належним практикам приготування харчових продуктів.

Рекомендації для груп ризику

Групам професійного ризику (працівники бійні, ветеринари, працівники зооринків, а також інші особи, що займаються поводженням з живими тваринами та продуктами тваринного походження) слід дотримуватись таких правил:

стежте за належною особистою гігієною;використовуйте захисні накидки, рукавиці, маски під час поводження з тваринами або свіжими продуктами тваринного походження;

уникайте контакту з рідинами організму тварин, якщо не використовуєте захисне спорядження;

дезінфікуйте та мийте захисне спорядження щоденно;

зберігайте захисний одяг та спорядження після обробки у відведеному місці на роботі для попередження можливого інфікування через захисне спорядження інших осіб;

мертві тварини повинні бути безпечно похованими або знищеними;

будьте уважними та інформуйте про будь-які нетипові захворювання у тварин відповідні інстанції.

Поки про конкретне лікування поки не говорять.

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