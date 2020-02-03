«ЗОРЯНИЙ» СУПЕРМАРКЕТ І ЗІРКОВА ХВОРОБА

Оце знайшли у Кропивницькому тему для страждань, стогону та посипання голови попелом. Замість колишнього кінотеатру «Зоряний» буде супермаркет. А це ж центр міста!

Що з вами, люде! Може чули, є таке сакральне місце у столиці України, як Майдан Незалежності. Люди там гинули за нашу і вашу свободу. А нічого, що там є «піндосівський» «МакДональдс», готель «Козацький», у фойє якого можна зустріти певних цікавих дівчат, під Майданом величезний торгівельний центр, де і харчі, і одяг, і коштовні прикраси, і все на світі. І що, Майдан від цього менш важливий для всіх нас?

І взагалі, коли ви востаннє були у кінотеатрі? Так, на українські прем’єри ходять активно, дитячі фільми також відвідують непогано. Однак більшість містян качають свою «Гру престолів» чи «Відьмака» з Інтернету, і спокійно собі дома дивляться. До того ж сучасні телевізори можуть бути не так вже й набагато менші за екран, скажімо, кінотеатру імені Дзержинського на вулиці Леніна в радянському Кіровограді, була там така собі мала зала, ну втричі, ладно. Сучасні комп’ютери просто підключаються до таких ТВ-монстрів.

Може, комусь не вистачає буфету, який працював під час сеансів у «Зоряному»? Так буфет насправді це теж невеликий продовольчий магазин. Більше того, там ще свого часу ще й горілки наливали бажаючим, в супермаркетах такого не буває…

Зрозуміло, нікому в голову не прийде купити театр імені Кропивницького і там влаштувати кабак, маркет і підпільний зал гральних автоматів. І взагалі, де ви були, коли зносили колишній театр імені Кірова, Палац культури імені Жовтня? Перепрофілювали інший кінотеатр – «Ятрань»?

Є бажання врятувати якусь історичну будівлю? Рушайте на Фортечні Вали. Там навпроти головного входу до Центральної міської лікарні руйнується корпус, що не використовується. Йому років зо двісті. Нещодавно вандали побили там вікна, виломали двері. А там, скоріш за все, бували і Суворов з Кутузовим, і хтось з російських імператорів. Будівля віддається в оренду, та чомусь ніхто не хоче орендувати. Беріть! Влаштуйте там щось дуже культурне, хай не кінотеатр, а музей, бібліотеку, культурний центр, ще один театр, академію витончених мистецтв, та хоча б і цирк.

Навести приклади інших занедбаних будівель, більш історичних за колишній кінотеатр «Комсомолець»? Їх вистачає по місту. Скільки їх на Київській, Чикаленка, Гоголя… Простір для творчості величезний.

Повертаючись до «Зоряного» і майдану у Києві. Що це взагалі за така зіркова хвороба у наших містян? «Маленький Париж» свербить в одному місті? Чому в п’ятдесяти-ста метрах від виконкому міськради може бути два чи три магазини з харчами, дві пошти – державна і приватна, піцерія, і навіть один магазин з білоруськими трусами, а за півкілометра новому супермаркету – зась? Такі вже, прямо, Єлисейські поля чи Монмартр.

Так, можливо, супермаркетів і мережевих магазинів в нас і так забагато. 19 «Файно маркетів», 14 «АТБ, 13 «Ятрань», 10 «Делві», 3 «Фуршети», 2 «Маркетопти», а ще «Сільпо», «Велмарт», «Варто», і ще якісь. Так зате який вибір! Вам не подобається конкуренція? Так завдячуючи їй багато чого можна купити дешевше. До речі, торгівельні мережі не тільки приходять, а й уходять, як було, наприклад, з «Екомаркет».

Бути чи не бути великому магазину в приміщенні колишнього кінотеатру, вирішувати його власникам. Та хай вже там вирує хоч якесь життя! Бо інакше за кілька років будівля може повторити долю забутого Палацу піонерів на набережній, який вже не врятувати.

Геннадій РИБЧЕНКОВ