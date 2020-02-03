ПУНКТИ РЕЄСТРАЦІЇ НА ЗНО-2020 (ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК)

Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні необхідно сформувати пакет документів до якого входить реєстраційна картка учасника ЗНО.

Цього року учасники ЗНО мають можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів.

У 2020 році ЗНО традиційно складатимуть майбутні вступники до закладів вищої освіти, а також випускники старшої школи, учні та студенти професійно-технічних і вищих закладів освіти, які цього року здобувають повну загальну середню освіту і проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО.

Випускники шкіл 2020 року складають ДПА у формі ЗНО з трьох навчальних предметів:

українська мова і література (частина тесту з української мови);

математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) – за вибором випускника;

навчальний предмет за вибором випускника (математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови).

Учні та студенти професійно–технічних і вищих закладів освіти, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, складають ДПА у формі ЗНО з трьох навчальних предметів:

українська мова і література (частина тесту з української мови);

математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) – за вибором випускника;

навчальний предмет за вибором випускника (математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови).

Майбутні учасники зовнішнього незалежного оцінювання можуть самостійно сформувати реєстраційну картку для реєстрації на ЗНО скориставшись спеціальним сервісом «Зареєструватися», розміщеним на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Випускники шкіл поточного року, які не мають змоги самостійно сформувати комплект реєстраційних документів, або у яких виникають запитання чи труднощі з реєстрацією, можуть звернутись до особи відповідальної за реєстрацію в закладі освіти, де вони навчаються.

Випускники минулих років, які не мають змоги самостійно сформувати комплект реєстраційних документів, можуть звернутися за допомогою до працівника одного з пунктів реєстрації.