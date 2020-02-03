ЯК ПЛАНУЮТЬ ЛЕГАЛІЗУВАТИ АЗАРТНІ ІГРИ

Влітку президент Володимир Зеленський заявив про плани легалізувати азартні ігри в Україні – і ось у січні 2020-го Верховна Рада проголосувала за відповідну пропозицію у першому читанні. Закон покладе край незаконним казино і наведе лад у цій сфері. Держава, нарешті, зможе контролювати гральний бізнес. Як відбуватиметься легалізація та яких результатів очікують від узаконення азартних ігор, дослідив Центр громадського моніторингу та контролю.

Азартні ігри по-сірому

У 2009 році Верховна Рада заборонила гральний бізнес й участь в азартних іграх. Держава анулювала всі ліцензії і припинила видавати нові. За порушення закону було встановлено штраф в обсязі 8000 мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання. Законними залишились лише організація та проведення лотерей, а також гра на автоматах типу «кран-машина». Тож незабаром по всій країні з’явилися численні заклади лото. Під виглядом державних лотерей запрацював «сірий» гральний бізнес. За оцінками голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, фінансові обсяги нелегального грального бізнесу в Україні сягнули від 2,5 до 3 млрд доларів.

У серпні 2019 року президент Володимир Зеленський оголосив про намір легалізувати азартні ігри в Україні, щоб стимулювати розвиток туризму, зокрема в Причорномор’ї.

«Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п’ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря», – заявив він під час бізнес-форуму у Стамбулі.

2 вересня глава держави доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити законопроєкт про легалізацію у країні грального бізнесу. Утім, парламент не встиг виконати президентське завдання. 19 грудня депутати спробували проголосувати за відповідний закон, але провалили його. У відповідь Зеленський оголосив про закриття всіх гральних залів, які працюють під вивіскою лотерей. До 16 години 20 грудня 2019 року всі гральні повинні були припинити діяльність.

Тим часом депутати доопрацювали законопроєкт № 2285-д, і 16 січня ухвалили його у першому читанні.

«Бізнес у тіні створює сприятливі умови для криміналітету, для корупційних схем. Цю ситуацію треба долати і в такий спосіб також наповнювати бюджет», – наголосив політолог, керівник політичного департаменту Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко.

Підвищення віку гравців і посилення відповідальності

За словами авторів законопроєкту, фінальна редакція є оптимальною з погляду інтересів держави, громадян та бізнесу. Остаточне ухвалення цього документу прибере гральні МАФи з міських вулиць. Відповідно до проєкту, казино можуть розміщатись лише у п’ятизіркових готелях, а гральні автомати й букмекерські пункти – у готелях з 3-5 зірками. Більше того, гральні зали не можуть міститися поруч зі школами та адмінбудівлями.

На думку експертів, такі норми повинні захистити вразливих людей від ігроманії. Адже доступ до ігрових залів отримає лише той, хто оплатив проживання у готелі. Крім того, закон підвищує граничний вік гравців із 18 до 21 року та запроваджує персональну ідентифікацію.

«Ми запроваджуємо принцип відповідальної гри і дозволяємо грати тільки після 21 року. Таким чином чітко регламентуємо відповідальність бізнесу за провокацію та сприяння ігровій залежності», – розповів ініціатор проєкту, депутат від Слуги народу Олег Марусяк.

Щоб відкрити гральний бізнес, потрібна буде ліцензія. Дозволи видаються строком на 5 років, і їхня вартість залежить від конкретного виду діяльності. Найдорожче коштує ліцензія на відкриття казино. Дозволи на встановлення гральних автоматів чи букмекерську діяльність – дешевші, і реалізуються через електронний аукціон. Варто зауважити, що кількість ліцензій обмежена. Крім того, забороняється вести гральний бізнес юридичним особам, пов’язаним із Росією.

Нинішній варіант проєкту посилює кримінальну відповідальність за азартні ігри без ліцензії. Нелегальна діяльність тягне за собою щонайменше 6 років позбавлення волі з конфіскацією грального обладнання та приміщення. Також суворішим є покарання за «бездіяльність» правоохоронців, тобто покривання незаконних азартних ігор. Злочинцям загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Загалом держава контролюватиме галузь через систему онлайн-моніторингу, а також спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор. Остання видаватиме ліцензії, вестиме реєстри, встановлюватиме вимоги до сертифікації грального обладнання тощо.

Експертні прогнози

Експерти очікують, що легалізація азартних ігор зменшить кількість гральних залів у десять разів, а кількість автоматів – у чотири рази. Створення бази гравців та онлайн-моніторинг дозволять перетворити гральні заклади на безпечний простір для відвідувачів та персоналу. З ринку зникнуть кримінальні казино та «сірі» заклади, натомість держава отримає додаткові гроші до бюджету.

За попередніми підрахунками міністра фінансів Оксани Маркарової, гральна індустрія може щороку приносити до бюджету 5-9 млрд грн. Втім, на початок дії закону очікування скромніші: у бюджеті на 2020 рік закладено 4,4 млрд доходів від легалізації грального бізнесу. Ці кошти, які надходитимуть у спеціальний фонд, витрачатимуться на медицину, спорт і культуру.

На думку аналітиків, успішна легалізація грального бізнесу стимулюватиме прихід інвесторів і розвиток туристичної інфраструктури в нашій державі. Чіткі вимоги до розміщення азартних ігор заохочуватимуть бізнесменів вкладати гроші у побудову сучасних готелів. А можливість законно грати у хороших умовах – приваблюватиме іноземців.

Звичайно, законопроєкт до другого читання ще можна вдосконалити, щоб він відповідав найкращим світовим практикам. Наприклад, щодо стандартів обладнання тощо.

Ухвалювати закон про гральний бізнес необхідно. Щодо цього експерти одностайні. Азартні ігри не повинні живити тіньову економіку, оминаючи державний бюджет.