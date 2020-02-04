В ОЛЕКСАНДРІЇ З РІЧКИ ВИЛОВИЛИ АВТО

3 лютого о 16:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Діброви м. Олександрія легковий автомобіль ВАЗ 2111 знаходиться у р. Інгулець та потрібна допомога по його діставанню. Травмованих чи загиблих немає. Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія на човні дістались до автівки та підтягли її до берега. Далі – за допомогою власних сил та пожежного автомобіля витягнули автомобіль на берег.

Обставини події з’ясовують фахівці.

Прес-служба У ДСНС в області