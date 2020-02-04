НАСКІЛЬКИ ДОСТУПНІ КРЕДИТИ ПІД 5-7-9%

3 лютого прем’єр-міністр Олексій Гончарук презентував нову урядову програму «Доступні кредити 5-7-9». За умовами цієї програми українські підприємці можуть отримати на розвиток свого бізнесу до 1,5 млн грн терміном на 5 років. При цьому для бізнесу з річним доходом до 25 млн грн ці гроші будуть видаватися під 7% річних, а за умови створення нових робочих місць відсотки можуть бути знижені до 5% (за кожне нове робоче місце кредит дешевшає на 0,5%). Для бізнесу з доходом в розмірі 25-50 млн грн на рік кредити будуть коштувати 9% річних, але за створення нових робочих місць ставка може знизитися до 5%. Заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський у коментарі «Слово і Діло» припустив, що можливо кредити будуть доступні не для всіх охочих, буде відбір, але потрібно розуміти, що програма кредитування – не благодійна акція.

Економіст підкреслив, що держава зробить кредити більш доступними, але лише частково за рахунок спеціальних умов. При цьому все одно кошти доведеться повертати. Отже, потрібно оцінювати потенційного позичальника, наскільки він ризикований, підкреслив Яблоновський.

На його думку, сама по собі ідея правильна, оскільки на сьогоднішній день, щоб допомогти бізнесу, це один з найефективніших способів з усіх можливих.

«Можна, умовно кажучи, просто роздавати кошти для відкриття бізнесу. Однак у такому разі є дуже багато корупційних ризиків, небезпека нецільового використання грошей. Стимули зовсім інші, ніж коли є умови кредитування, відсоткова ставка», – прокоментував Яблоновський.

Заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії зауважив, що в теорії програма кредитування повинна бути доступною для бізнесу і стимулюватиме працювати над поверненням кредитів, а значить,ефективно. «Що вийде на практиці? Потрібно, щоб уряд публікував дані про кількість та обсяг виданих кредитів. Тоді ми зможемо зрозуміти, чи будуть доступні кредити користуватися масовим попитом, зараз рано робити висновки», – додав Дмитро Яблоновський.

Економіст звернув увагу, що програма передбачає цілу низку обмежень. Зокрема, оцінювати проєкти і вирішувати, які з них кредитувати, будуть банки. На його думку, це вдале рішення, оскільки банки знають, як правильно обирати позичальників із точки зору потенційних ризиків.

Заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії передбачає, що програма «доступних кредитів» буде затребувана, оскільки вже подано понад 17 тисяч заявок від бізнесу.

Експерт додав, що висока кредитна ставка відлякувала потенційних позичальників, зараз є шанс на поліпшення ситуації, передусім економічної. Він нагадав, що в Кабміні поставили амбітну мету – зростання в 5-7% щорічно, для чого потрібні інвестиції.

Дмитро Яблоновський, фінансовий аналітик