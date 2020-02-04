ПОЖЕЖНІ ІНСПЕКТОРИ ПЕРЕВІРЯЛИ БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЦ «БАРВА»

На виконання доручення Прем’єр-Міністра України від 11.12.2019 № 44205/1/1-19 та вказівки ДСНС України від України від 11.12.2019 № 02-17767/261 з метою здійснення контролю за виконанням вимог Кодексу цивільного захисту України, інших законодавчих та нормативних, нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на Кіровоградщині тривають позапланові перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей.

4 лютого інспекторським складом Кропивницького міськрайонного відділу Управління ДСНС у Кіровоградській області розпочато позапланову перевірку забезпечення пожежної та техногенної безпеки, підготовленості адміністрації закладу, відповідальних осіб та персоналу до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій у торговельному центрі «Барва» у Кропивницькому.

Під час перевірки фахівці Управління з’ясували стан та відповідність нормам евакуаційних шляхів, систем оповіщення, засобів пожежогасіння, зовнішнього та внутрішнього водопостачання тощо. З працівниками рятувальники провели інструктж щодо правил пожежної безпеки, запобігання пожежам, дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації у ТЦ, правил користування вогнегасниками, порядку виклику пожежно-рятувального підрозділу тощо. У рамках перевірки здійснили тренувальне спрацювання протипожежної сигналізації тапровели евакуацію відвідувачів і персоналу з приміщення магазину.

Прес-служба У ДСНС в області