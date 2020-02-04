У ЗНАМ’ЯНЦІ ДОШКІЛЬНЯТ НАВЧАЛИ ПРАВИЛАМ БЕЗПЕКИ

4 лютого в рамках позапланових перевірок об’єктів з масовим перебуванням людей фахівці Знам’янського міськрайонного відділу У ДСНС в області провели для вихованців чотирьох ДНЗ міста Знам’янки інтерактивні заходи з пожежної безпеки.

Під час зустрічі з рятувальниками дошкільнята «Теремка», «Івушки», «Ромашки» та «Калиноньки» дізнались, як потрібно поводитися, щоб не сталося пожежі, як діяти під час надзвичайної ситуації в садочку або в іншому людному місці, якими засобами захищати органи зору і дихання, де не можна ховатися в приміщенні, якщо у кімнаті раптом стало багато диму, та за яким номером викликати рятувальників. Для діток організували та провели навчальну евакуацію. Відповідні протипожежні інструктажі провели й для вихователів та молодшого персоналу дошкільних закладів, зокрема нагадали правила пожежної безпеки, порядок дій під час надзвичайної ситуації у громадському місці, правила користування первинними засобами пожежогасіння та практично потренувались евакуюватись із приміщень садочків.

Прес-служба У ДСНС в області