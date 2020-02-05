МЕШКАНЦЯМ КРОПИВНИЦЬКОГО З ВАДАМИ ЗОРУ ТА СЛУХУ ДОСТУПНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД

Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району міста Кропивницького постійно розширює спектр власних соціальних послуг. Це відзначив директор терцентру Василь Гуцу під час пресконференції у вівторок, 04 лютого.

Тепер соціальними послугами закладу можуть скористатися і кропивничани з вадами зору та слуху. Особи з інвалідністю по зору І ступеню можуть замовити для себе супровід соціального працівника при відвідуванні закладів охорони здоров’я та адміністративних і банківських установ, а громадяни, що мають проблеми зі слухом – переклад мовою жестів.

– Такі послуги абсолютно безкоштовні та надаються кваліфікованими фахівцями, – наголосив Василь Гуцу.

Послуги супроводу та перекладу здійснюються під час відвідування наступних об’єктів:

органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема органів Пенсійного фонду України, державної служби зайнятості;

банківських установ;

житлово-експлуатаційної організації;

закладів охорони здоров’я, медико – соціальних експертних комісій; лікарсько – консультативних комісій та аптек;

закладів торгівлі та побутових послуг.

– Приєднуйтеся до нашої команди! – закликав Василь Гуцу. – Приходьте до нашого терцентру за адресою місто Кропивницький, вулиця Кропивницького, 106. або телефонуйте 22-08-67, 32-07-63, 35-13-46, чи звертайтеся за електронною поштою – tcso@krmr.gov.ua. Разом легше подолати всі негативні наслідки складних життєвих обставин. Разом – ми сила